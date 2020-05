Die CDU Markranstädt hat sich zur Zukunft des zerstörten Monuments am Kreisverkehr geäußert. Aus Sicht der Christdemokraten sind Schriftzug und Stadtwappen auch bei einem Ersatz unverzichtbar.

Zerstörtes Monument in Markranstädt

Zerstörtes Monument in Markranstädt - CDU: Traurig, Stadtwappen im Dreck zu sehen