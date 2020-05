CDU will Autokino für Markranstädt

Markranstädt

Die CDU in Markranstädt möchte ein Autokino – an dem Wochenende, an dem das Kinderfest hätte stattfinden sollen. „Auf Grund der Coronakrise ist das kulturelle Leben vielerorts zum Erliegen gekommen“, heißt es im Antrag der Christdemokraten.

Autokino soll vom 10. bis 12. Juli steigen

Trotz des notwendigen Einhaltens der Abstandsregeln und Hygienevorschriften solle den Menschen der Stadt ein bisschen Normalität und Unterhaltung ermöglicht werden, so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Michael Unverricht. „Wir beantragen deshalb zu prüfen, ob am Kinderfest-Wochenende vom 10. bis 12. Juli ein Autokino am Westufer des Kulkwitzer Sees durchgeführt werden kann.“

Stadt prüft den Antrag

Das werde die Stadt nun tun, wie der Bürgermeister versichert. Formal wäre sie dazu allerdings nicht verpflichtet. Den Antrag hat der CDU-Stadtverband im Stadtrat gestellt – dazu ist das Gremium aber eigentlich gar nicht berechtigt. Im Stadtrat können lediglich Fraktionen oder Stadträte Anträge stellen.

Autokinos gibt es vielerorts. In diesen Tagen erst ist in Taucha eine 200 Quadratmeter große Leinwand aufgebaut worden.

