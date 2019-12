Container, Kosten und Doppelnutzung – Diskussion um Grundschulen in Markranstädt

Markranstädt

Es war einer der Tagesordnungspunkte mit dem größten Gesprächsbedarf: Der Markranstädter Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung die Änderung der Grundschulbezirke – gegen den massiven Widerstand der Großlehnaer. Die werden dem Vernehmen nach nun weitere Schritte einleiten.

Emotionale Diskussion

Es war eine größtenteils emotional geführte Diskussion. Die Stadtverwaltung will die Schulbezirksgrenzen so anpassen, dass für die nächsten beiden Jahre die Markranstädter Kinder, die nördlich der Bahn wohnen, in die Grundschule Großlehna und die Kinder aus Döhlen und Quesitz in die Grundschule Kulkwitz eingeschult werden. Damit soll die Grundschule Markranstädt während des Umbaus entlastet werden. „In diesen zwei Jahren werden wir gemeinsam mit dem Stadtrat an der Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Insek) arbeiten und damit strategisch festlegen, wo und wie sich Markranstädt künftig entwickelt“, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin Beate Lehmann ( CDU).

Angst ums Ganztagskonzept

Geplant ist, dass im nächsten Schuljahr zusätzlich zehn Kinder in Großlehna und sechs Kinder in Kulkwitz eingeschult werden. Im Schuljahr 2021/22 sind es dann fünf Kinder in Großlehna und wieder sechs Kinder in Kulkwitz. Dazu wird in Großlehna im nächsten Schuljahr das Computerkabinett in ein Klassenzimmer verwandelt, statt stationären Computern soll künftig mit mobiler Technik gearbeitet werden. Im darauffolgenden Schuljahr soll ein Hortzimmer zusätzlich als Klassenraum genutzt werden. Die Großlehnaer haben daher Angst um ihr einzigartiges Ganztagsschulkonzept.

Containerlösung bevorzugt

„Ich habe da entschieden etwas dagegen“, sagte der Großlehnaer Stadtrat Mike Schärschmidt ( CDU) gleich zu Beginn der Diskussion. „Wir würden die Kinder in Großlehna gern aufnehmen. Aber unter anderen Voraussetzungen.“ Die Schulen würden aus allen Nähten platzen. „Niemand denkt an die Kinder. Stattdessen gestalten wir in der Schule Raum für Raum um“, sagte er. „Warum finden wir keine Lösung, die im Sinne der Kinder ist? Wir denken an uns und die Stadt, aber nicht an die Kinder.“ Er bevorzuge eine Containerlösung, schließlich sei auf dem Grundstück genügend Platz. Eine solche Lösung hatte die Stadt allerdings auf Grund der hohen Kosten abgelehnt.

Doppelnutzung der Räume in Markranstädt schon länger

„Wir sollten mal langfristig überlegen, wie wir den hohen Standard aus Großlehna auch in Markranstädt hinbekommen“, sagte indes Stadträtin Kirsten Geppert (Freie Wähler Markranstädt). „Wir brauchen dringend einen neuen Grundschulstandort.“ Für eine befristete Lösung sehe sie kein Problem in der gemeinsamen Nutzung von Hort- und Schulräumen. „Vormittags steht der Hortraum doch ohnehin frei.“ Die Markranstädter Grundschulleiterin Simone Müller warb auch für diese Lösung. „Wenn gesagt wird, es solle an die Kinder gedacht werden, dann bitte auch an die Markranstädter Kinder“, sagte sie. Seit 2008 sei das eine Ganztagsschule. „Und meine Kinder nutzen bereits seit vielen Jahren Klassen- und Horträume gemeinsam“, erklärte sie. „Trotzdem realisieren wir ein Ganztagsangebot, das sich sehen lassen kann.“ Nun stehe die Schule mit dem Umbau vor großen Herausforderungen. „Und auch unsere Kinder haben ein Recht auf gute Bedingungen.“

Eingemeindungsvertrag verletzt?

Großlehnas Ortsvorsteherin und frühere Bürgermeisterin Carina Radon kündigte derweil an, mit dem positiven Votum die Kommunalaufsicht zu befassen. Sie sieht den Eingemeindungsvertrag verletzt.

Von Linda Polenz