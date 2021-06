Corona-Fall an Grundschule Markranstädt

Markranstädt

An der Grundschule in Markranstädt hat es nach LVZ-Informationen einen Corona-Fall gegeben. Ein Horterzieher sei erkrankt, seine Hortgruppe befinde sich in häuslicher Quarantäne, verlautete aus gut unterrichteten Kreisen. Sie könnten auch am Schulunterricht derzeit nicht teilnehmen.

Es sollen etwa 15 Kinder betroffen sein. Ob auch Mädchen und Jungen infiziert sind, blieb am Dienstag unklar. Für alle anderen Kinder läuft der Schulbetrieb normal weiter.

Die Grundschule wird gerade für insgesamt 2,5 Millionen Euro erweitert. Das Schiff bekommt ein zusätzliches Deck – damit die Schule künftigen Schülerzahlen gerecht wird.

Von Linda Polenz