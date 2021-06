Markranstädt

An der Grundschule in Markranstädt hat es nach LVZ-Informationen einen Corona-Fall gegeben. Ein Horterzieher sei erkrankt, seine Hortgruppe befinde sich in häuslicher Quarantäne, verlautete aus gut unterrichteten Kreisen. Sie könnten auch am Schulunterricht derzeit nicht teilnehmen.

Es sollen etwa 15 Kinder betroffen sein. Ob auch Mädchen und Jungen infiziert sind, blieb am Dienstag unklar. Für alle anderen Kinder läuft der Schulbetrieb normal weiter.

Die Pandemie macht vor Kindern nicht Halt. Darüber sind sich inzwischen alle Experten einig. Wie jüngst veröffentlichte Daten aus dem sächsischen Kultusministerium zeigen, waren bis einschließlich März unter anderem auch fast 2000 Kita-Gruppen im Freistaat von Infektionsfällen betroffen. Allein in der Stadt Dresden mussten insgesamt 352 Kita-Gruppen unter Quarantäne gestellt werden, im Erzgebirge waren es 292 und in der Messestadt Leipzig 222 Gruppen mit kleinen Kindern. Die meisten kompletten Kita-Schließungen infolge von sich häufenden Corona-Fällen waren dabei in Nordsachsen notwendig: 27 an der Zahl.

In den Grundschulen zeigen sich die Zahlen etwas niedriger – sachsenweit mussten innerhalb des vergangenen Jahres etwa 500 Gruppen infolge von aufgetretenen Infektionen isoliert werden. 17 Horte wurden dabei vorübergehend ganz geschlossen. Dies betraf offenbar vor allem Einrichtungen in Leipzig. Laut der Daten waren allein in den etwa 80 Einrichtungen der Messestadt bis Ende März 191 Gruppen isoliert worden.

Von Linda Polenz