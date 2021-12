Coworking in Röcknitz: Dafür gibt es 4,1 Millionen Euro aus Kohle-Geldern

Anderenorts ziehen Coworker in leere Läden oder Supermärkte ein. Thallwitz wäre wohl deutschlandweit der erste Coworking-Platz, in dem der Laptop in einem Pferdestall aufgeklappt wird. Im Ortsteil Röcknitz entstehen bis 2024 in einem alten Rittergutsstall moderne Kreativ-Arbeitsplätze. 4,1 Millionen Euro fließen dafür aus Mitteln des Kohleausstiegs.