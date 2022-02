Das große Auspacken: 99 Pakete für Markranstädter Lehrer

Markranstädt

Insgesamt 99 Pakete können die Lehrkräfte an den drei Markranstädter Grundschulen sowie der Oberschule und dem Gymnasium in diesen Tagen auspacken. Darin enthalten sind die „Lehrer-Endgeräte“, mit denen die Pädagogen nach Maßgabe der gleichnamigen Förderverordnung ausgestattet werden. Insgesamt handelt es sich um 64 Hybrid-PCs, sogenannte Convertibles, und 35 Laptops.

Geräte werden personalisiert

„Zunächst müssen noch einige Einstellung vorgenommen werden, bevor die Geräte von den Lehrern in Betrieb genommen werden können“, erläuterte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) bei der ersten Inaugenscheinnahme der Lieferung an der Oberschule Markranstädt. Unter anderem müsse jedes Gerät noch auf den jeweiligen Lehrer personalisiert werden. Danach gehen 18 Laptops an die Grundschule Markranstädt, sieben nach Kulkwitz und sechs an die Grundschule Großlehna. Die Oberschule werde mit zwei Laptops und 29 Convertibles und das Gymnasium ebenfalls mit zwei Laptops und 35 Convertibles ausgestattet. Der Anschaffungspreis in Höhe von insgesamt 92 628 Euro schlage im Haushalt der Stadt nur mit 249 Euro zu Buche. Der Rest sei durch einen Festbetrag gefördert worden, so Stitterich.

Kommune investiert 470 000 Euro

„Insgesamt hat die Stadt Markranstädt für die Digitalisierung der Schulen in den Jahren 2020 und 2021 bereits rund 470 000 Euro ausgegeben“, bilanzierte die Bürgermeisterin und betonte, dass derzeit an allen Schulen schon rund 600 Endgeräte im Einsatz seien. In diesem Jahr habe man bereits weitere 270 400 Euro vorwiegend in den Netzausbau am Schulkomplex in der Kernstadt sowie in der Grundschule Kulkwitz investiert.

Während die Digitalisierung in den Schulen vorangeht, bereiten die externen Kapazitäten nach LVZ-Informationen wohl Sorgen. Demnach sollen die an den Schulen verfügbaren Bandbreiten noch nicht ausreichend sein.

Von Rainer Küster