Das rätselhafte Loch von Göhrenz

Markranstädt

Auf den ersten Blick ist es ein eher unscheinbares Loch, das sich da an einem Feldrand zwischen der Göhrenzer Waldsiedlung und der Ortschaft Albersdorf auftut. Nur etwa 20 Zentimeter beträgt sein Durchmesser. Die Tiefe jedoch scheint beachtlich zu sein. Ein Ende lässt sich selbst mit Taschenlampe nicht erkennen. Sowieso schrillen bei Anwohnern im ehemaligen Kulkwitzer Bergbaugebiet sofort die Alarmglocken, wenn sie eine solche Veränderung im Boden entdecken.

Handelt es sich doch nur um eine alte Bohrung?

Auch diesmal scheint sich die Vermutung zu bestätigen. Nachdem der Göhrenzer Ortsvorsteher Jens Schwarzer (Bürger für Markranstädt) durch einen Landwirt von dem Loch erfuhr, setzte er unverzüglich das Markranstädter Bauamt in Kenntnis, das zunächst eine Absperrung des direkten Umfeldes veranlasste.

Anzeige

Tagesbruch nennen die Experten des Sächsischen Oberbergamtes in Freiberg solche Ereignisse in Gebieten, in denen einst unter Tage Kohle abgebaut wurde. Das Erdreich stürzt dabei in darunterliegende alte Stollen oder andere Hohlräume ab. Auch das jetzt entdeckte Loch an der Göhrenzer Waldsiedlung sei möglicherweise eine Folge davon, vermutet Astrid Hallex vom Referat Altbergbau des Obergbergamtes nach einem ersten Termin vor Ort. „Wenngleich Form und Dimension eher darauf hindeuten, dass es sich um ein altes Bohrloch handelt, dessen Verfüllung in einen unterirdischen Hohlraum abgesackt ist, müssen wir das sorgfältig untersuchen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Stollen wurden Ende der 1970er eigentlich verfüllt

Zwar wurden die alten Stollen unter Göhrenz und Kulkwitz bereits Ende der 1970er-Jahre mit aufwändigen Verfahren verfüllt, aber Erfahrungen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass die Existenz unterirdischer Hohlräume dennoch nicht auszuschließen sei, sagt Astrid Hallex. Zudem seien solche Bohrlöcher damals eigens in die Hohlräume vorgetrieben worden, um sie verfüllen zu können. „Darum müssen wir auf Nummer sicher gehen“, betont die Fachfrau.

Am Donnerstag soll deshalb das Team eines Chemnitzer Ingenieurbüros anrücken und Untersuchungen vornehmen. Dazu werde der Tagesbruch zunächst vermessen. Danach soll auf einer Fläche von etwa drei mal drei Metern das Erdreich entfernt werden. „Einen Schurf machen, so nennen wir das“, sagt Astrid Hallex über diesen Vorgang. „Sollte sich bestätigen, dass es sich um ein Bohrloch handelt, wird es ordnungsgemäß verfüllt.“ Dies geschieht entweder mit aufquellenden Ton-Pellets oder vorzugsweise mit einem speziellen Dämmer, der in seiner Konsistenz mit Flüssigbeton vergleichbar ist. „Danach ist das Loch quasi versiegelt.“

Ortsvorsteher zeigt sich nachdenklich

Welche Maßnahmen allerdings ergriffen werden müssen, wenn es sich wider Erwarten um einen echten Tagesbruch durch einen darunterliegenden Hohlraum handeln sollte, könne sie vorab nicht sagen, sagt Astrid Hallex. „Es käme dann darauf an, welche Situation wir im Boden vorfinden.“

Bis dahin hofft auch Ortsvorsteher Schwarzer, dass nur das kleinere Übel bestätigt wird, aber er sieht dennoch einen positiven Aspekt: „Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir von Zeit zu Zeit daran erinnert werden, dass da unter uns noch ein paar Gefahren lauern können. Auch wenn der Bergbau beendet ist, sind die Folgen langfristig noch da.“

Von Rainer Küster