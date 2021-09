Das zweite Leben der Räpitzer Neubauten

Markranstädt

Eigentlich waren die Tage des vorderen der beiden Plattenbauten in der Ortschaft Räpitz bereits gezählt. Das jedenfalls war der Stand nach einer Sitzung des Ortschaftsrats vor fast zwei Jahren, über die auch die LVZ berichtete. Dann nahm die Sache jedoch eine unerwartete Wendung. Durch einen im Nachbarort Kitzen wohnenden Geschäftspartner gelangte der LVZ-Artikel in die Hände des Leipziger Unternehmers Michael Haberhausen, der hier mehr Potenzial sah als den Einsatz der Abrissbirne, wie er sagt.

„Ich habe mich daraufhin mit dem Eigentümer in Verbindung gesetzt, um das Gebäude zu erwerben“, erinnert sich der Chef der Leipziger Lineo Immobilien GmbH. Am Ende der Verhandlungen habe er dann vor der Wahl gestanden, entweder beide Blocks zu kaufen oder keinen. „So hatten wir dann auf einen Schlag 48 Wohnungen.“ Die Gebäude, die bereits vor rund 50 Jahren errichtet wurden und im Räpitzer Volksmund trotzdem noch immer als „Neubau“ bezeichnet werden, sind aber in die Jahre gekommen. Inklusive Erwerb habe Lineo Immobilien deshalb rund 2,5 Millionen Euro in die Hand genommen, um den Wohnstandort auf Vordermann zu bringen.

Zielgruppe: Junge Familien mit Kindern

„Da der vordere Plattenbau bereits leergezogen war, konnten wir hier mit einer Komplettsanierung beginnen“, erläutert Bauleiter Uwe Petzold und öffnet die Tür zu einer bereits fertiggestellten Musterwohnung. „Wir haben die Zuschnitte verändert. Die Flächen wurden durch Zusammenlegung von Wohnungen deutlich größer und haben auch mehr Zimmer“, klärt er auf. Ganz unproblematisch sei das angesichts der robusten Bausubstanz der DDR-Plattenbauten allerdings nicht gewesen, sagt er und erläutert das am Beispiel der Türzargen. „Die sind bei der Herstellung der Platten mit eingegossen worden. Da kann man jetzt nichts anderes machen, als die Rahmen von einem Schreiner anpassen zu lassen.“

Mit Wohnflächen zwischen 66 und 99 Quadratmetern will Haberhausen ganz bewusst junge Familien mit Kindern ansprechen und bekräftigt damit auch die Meinung des Räpitzer Ortsvorstehers Roland Vitz, der schon früh dafür geworben hatte, Alternativen zum Abriss des Blocks zu prüfen. Aus den einst 24 Wohnungen sind jetzt 16 geworden. „Das trifft aber nur auf den vorderen Neubau zu“, schränkt Haberhausen ein. Die 18 noch unsanierten Wohnungen der 24 Einheiten im komplett vermieteten hinteren Gebäude sollen bei Mieterwechsel sukzessive in Angriff genommen werden.

Fliesenleger hat sich gleich eingemietet

Auch um die Vermarktung des vorderen Gebäudes mit den jetzt viel größeren Wohnungen macht sich der 51-Jährige keine Sorgen. Von den 16 Wohneinheiten seien neun bereits vor Fertigstellung vermietet, sagt er und ergänzt: „Eine ist sogar schon bewohnt.“ Eine andere habe ein Handwerker angemietet, der in den neuen Bädern die Fliesen verlegt hat. „Ihm haben die Wohnung und die Lage so gefallen, dass er sie gleich gemietet hat und von Leipzig hierher zieht“, sagt Haberhausen lächelnd und fügt an, dass eben oft auch Emotionen bei der Entscheidung mithelfen.

Früher waren die Bäder kaum zwei Meter breit. Jetzt muss Polier Uwe Petzold (l.) seinen Zollstock schon zweimal anlegen, um die Maße des von Mareusz Zsolt verlegten Fliesenspiegels zu überprüfen. Quelle: Andre Kempner

Im Laufe von rund 50 Jahren sind in den 48 Wohnungen ganze Generationen Räpitzer Familien aufgewachsen. Ein Beispiel hat den Investor besonders berührt. „Eine der neuen Mieterinnen zieht vom Starnberger See hierher. Sie stammt aus Räpitz, da hat bestimmt auch etwas Heimweh mitgespielt“, vermutet Haberhausen. Vor einem ähnlichen Hintergrund sieht auch Ortsvorsteher Roland Vitz das Projekt. „Die Wohnungen sind nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite wurde mit der Rettung unserer Neubauten auch ein Stück Dorfgeschichte aus jüngerer Zeit erhalten.“

Von Rainer Küster