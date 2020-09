Debatte bei LVZ-Wahlforum: Wie sicher ist Markranstädt?

Markranstädt

Am Sonntag (20. September) ist Bürgermeisterwahl in Markranstädt. Amtsinhaber Jens Spiske (55, parteilos, Arzt) sowie die Kandidaten Nadine Stitterich (40, parteilos, Juristin) und Peter Bär (38, CDU, Betriebswirt) stellten sich am Dienstag im Ratssaal beim LVZ-Wahlforum den Fragen von Linda Polenz (LVZ).

Die Moderatorin ging zu Beginn auf die jüngsten Kriminalitätsfälle ein – vom abgebrannten Strandbad über wilde Partys im Park bis zu Wohnungseinbrüchen. Amtsinhaber Spiske wollte den Park nachts sperren lassen, konnte sich damit aber im Stadtrat nicht durchsetzen. Gegen die Randalierer gelte es vorzugehen, dafür werde er sich weiter stark machen.

Eigenes Polizeirevier?

Das Sicherheitsgefühl sei verloren gegangen, sagte Nadine Stitterich. Sie schlug den Einsatz von Streetworkern vor, um die Ursachen von Kriminalität anzugehen, und den Polizeiposten zu stärken. Ein eigenes Polizeirevier müsse das Ziel sein, sagte Peter Bär und kritisierte Amtsinhaber Spiske, der sich nicht genug gekümmert habe. Bis dahin müsse die Ortspolizeibehörde ausgebaut werden.

„Einfache Lösungen gibt es nicht“

Der Bürgermeister konterte: Polizei sei Landessache, die CDU habe lange bei der Polizei gespart. Die städtische Polizeibehörde lasse sich nur durch massiven Personalaufbau stärken. „Einfache Lösungen gibt es nicht“, sagte Spiske.

Von Björn Meine