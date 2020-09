Demokratie-Werkstatt zur Zukunft Markranstädts

Markranstädt

Die Organisatoren hätten keinen besseren Tag finden können: Am 9. Oktober findet in Markranstädt die Veranstaltung „Demokratie im Park“ statt. Zwischen 15 und 19 Uhr soll es drei Workshops geben. Zu deren Vorbereitung entstehen drei Bäume. „Diese symbolisieren die Zukunft und die Themen der Stadt“, sagte Stadtsprecherin Heike Helbig. Konkret soll es um „Die Zukunft des Pappelwaldes“, „Lieblingsort meiner Jugend“ und „Unser Mehrgenerationenhaus der Zukunft: Entwicklungsaussichten nach dem Umzug in das Alte Ratsgut“ gehen. Die drei dazugehörigen Bäume aus Holz werden vom Verein Richtungswechsel gebaut.

Bürger können sich aktiv einbringen

Hintergrund der Veranstaltung ist die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. „Bereits zur Demokratie-Werkstatt im Park möchten wir die Bürger erstmalig einladen, sich aktiv in die Entwicklung Markranstädts einzubringen“, betonte Heike Helbig. Im Vorfeld bitte die Stadtverwaltung um Fotos zur Geschichte des Pappelwaldes und zum Thema „ Lieblingsorte meiner Jugend“ in Markranstädt. „Während es beim Pappelwald vor allem um historische Bilder geht, müssen es bei den Lieblingsorten nicht unbedingt die alten Fotos aus dem Familienalbum sein“, erläuterte die Sprecherin.

„ Lieblingsorte meiner Jugend“ werden gesucht

Schließlich gab es damals noch keine Smartphones. „Mal schnell ein Motiv festhalten – das war unmöglich. Dafür war eine lange Vorbereitung nötig“, sagte Heike Helbig. Deshalb könnten es auch aktuelle Fotos sein, die zeigen, welche „ Lieblingsorte der Jugend“ es über die vielen Generationen gab und gibt. „Daher richtet sich der Aufruf auch an alle Markranstädter, egal wie alt sie sind. Nutzen Sie das schöne Wetter und besuchen Sie Ihren Lieblingsort der Jugend!“, warb die Rathausmitarbeiterin für eine Teilnahme an dem Projekt.

Zahlreiche Partner machen mit

Organisiert wird die Demokratie-Werkstatt von der Stadt Markranstädt gemeinsam mit der Lokalen Partnerschaft für Demokratie, dem Mehrgenerationenhaus, der Volkshochschule, dem Verein Richtungswechsel sowie weiteren Organisationen und Vereinen. Im Verlauf der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes soll es weitere Veranstaltungen geben, bei der sich die Bürger aktiv in die Entwicklung Markranstädts einbringen können.

Die Fotos der Lieblingsorte können per Post an die Stadt Markranstädt, Fachbereich IV, Markt 1, 04420 Markranstädt, oder per E-Mail an stadtmarketing@markranstaedt.de geschickt werden.

Von Linda Polenz