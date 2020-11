Die Neue ist da: Erster Tag für Markranstädter Bürgermeisterin Stitterich

Markranstädt

Rot-weiße Blümchen stehen am ersten Arbeitstag auf dem Schreibtisch. Von wem, das weiß die neue Markranstädter Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) auch nicht. Am Montag ist sie ins Amt gestartet, nachdem sie am 11. Oktober im zweiten Wahlgang mit mehr als 55 Prozent den damaligen Amtsinhaber Jens Spiske (parteilos) und CDU-Kandidat Peter Bär hinter sich ließ.

Wirklich aufgeregt sei sie nicht gewesen, als sie an ihrem ersten Arbeitsmorgen ins Rathaus kam, eher angespannt. „Ich habe mich wie am ersten Schultag gefühlt“, sagte Stitterich mit einem Lächeln im Gesicht. „Ich wusste ja nicht wirklich, was auf mich zukommt.“ Nun werde sie sich zunächst einen Überblick verschaffen. Am Montag standen auch schon die ersten beiden Termine im Kalender. „Das sind keine Antrittsbesuche, sondern tatsächlich schon inhaltliche Termine“, so Stitterich.

Glücksbringer ziehen ein

In der vergangenen Woche hat die 40-Jährige ihren bisherigen Arbeitsplatz als Pressesprecherin und Juristin beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig geräumt. „Aber das ist noch nicht alles hier am neuen Arbeitsplatz“, erklärte sie. Allerdings soll das nun nach und nach folgen. Fotos ihrer Familie, selbst gemalte Bilder ihrer Kinder, all das soll sich künftig in ihrem Büro wiederfinden. „Ich habe auch mal selbst eine Ton-Eule getöpfert, die werde ich auch als Glücksbringer mitbringen“, sagte die Frankenheimerin. „Schließlich steht die Eule ja auch für Weisheit und Fortschritt.“

Handlungsbedarf ermitteln

Schon in den kommenden Wochen stehen einige Entscheidungen an, am 10. Dezember wird die neue Bürgermeisterin zunächst im Stadtrat vereidigt und dann ihre erste Stadtratssitzung leiten. Eine Prioritätensetzung hat sie für die ersten Tage und Wochen nicht. „Natürlich kennt jeder mein Wahlprogramm“, erklärte sie. „Aber ich muss erstmal schauen, welche Themen in der Stadt nun ganz oben stehen, wo dringender Handlungsbedarf ist.“ Ihr sei es besonders wichtig, nun Mitarbeitergespräche zu führen und sich auch mit den einzelnen Abteilungen austauschen. „Einfach, um auch zu schauen, wer ist wofür zuständig, wer bespielt welche Themen“, so Stitterich. „Ich brauche erstmal einen Überblick, was künftig auf mich zukommt.“

Bürgernahe ist ihr wichtig

Besonders wichtig sei ihr die Bürgernähe, die auch ein Merkmal ihres Wahlkampfes gewesen sei. „Die Menschen können mich jederzeit auch auf der Straße ansprechen“, sagte die neue Bürgermeisterin, die im Wahlkampf von den Grünen unterstützt wurde.

Die Nähe zu den Bürgern soll in Zukunft auch in ihrem Rathausbüro sichtbar werden. „Ich habe von vielen kleine Glücksbringer bekommen oder im Briefkasten gefunden. Kleine Steine und ein Holzherz, auf dem steht: Sie schaffen das“, erzählte die zweifache Mutter. „Die werde ich auch mitbringen. Einfach, um immer wieder daran erinnert zu werden, für wen ich das alles mache und dass die Bürger hinter mir stehen.“

Von Linda Polenz