Diese neuen Quarantäne-Regeln gelten ab Montag im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Am Freitag meldete die Landkreisbehörde in Borna 700 neue Corona-Infektionen im Vergleich zum Vortag. Damit stieg die Zahl der momentan Infizierten auf 4121 Personen im Landkreis Leipzig. Mehr als 6500 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne.

Die hiesige Region gehört mit einer 7-Tage-Inzidenz von 919 (Stand Freitag) zu den Hotspots in ganz Deutschland. Diese hohen Zahlen sind der Grund, dass die Landesregierung in Dresden jetzt empfahl, die Quarantäne-Regeln zu verändern. Der Landkreis Leipzig wird dies tun.

Ämter sollen entlastet werden

Dabei geht es grundsätzlich um mehr Eigenverantwortung, was die Kontaktnachverfolgung betrifft. Bislang hat sich das Personal im Landratsamt weitgehend darum gekümmert.

Ab Montag soll nach Informationen von Belinda Reg’n aus der Presseabteilung der Behörde nun Folgendes gelten:

Es wurde in der neuen Verordnung stärker herausgestellt, dass Corona-Infizierte ihre Hausstandsangehörigen und weitere enge Kontaktpersonen über ihr positives Testergebnis selbst informieren müssen.

Die Erkrankten haben die Angehörigen ihres Haushaltes darauf hinzuweisen, dass diese verpflichtet sind, sich abzusondern. Das heißt: Sie müssen sich in Quarantäne begeben, ohne dazu eine extra Aufforderung vom Gesundheitsamt zu erhalten.

Wichtig: Zu informieren sind auch nicht im Haushalt lebende Kontaktpersonen. Ihnen soll empfohlen werden, sich am vierten oder fünften Tag nach dem Kontakt mit der erkrankten Person testen zu lassen.

Die Quarantäne vorzeitig beenden können enge Kontaktpersonen frühestens am siebten Tag – mit einem Test in einer offiziellen Teststation. Dies gelte auch für Schülerinnen und Schüler.

Wer vollständig geimpft und trotzdem erkrankt ist, aber keine Symptome hat, könne die Quarantäne entweder am 5. Tag mit einem PCR-Test beenden, der selbst bezahlt werden muss, oder am 7. Tag mit einem kostenlosen Antigenschnelltest in einer der Teststationen.

Gesundheitsämter am Limit

Viele Gesundheitsämter in Sachsen arbeiten aufgrund der hohen Zahl der Corona-Erkrankten derzeit am Limit. Mit der neuen Quarantäne-Regelung sollen Bürger einen viel stärkeren Anteil übernehmen, was die Kontaktnachverfolgung betrifft, sie entlasten so diese Ämter.

Mit der neuen Quarantäne-Regelung gibt es eine weitere Verordnung in der Pandemie. Quelle: LVZ

Im Landkreis Leipzig gibt es aktuell 32 Beschäftigte in der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt. Ständig werde weiter geschult, weil sich Rahmenbedingungen ändern. In den nächsten Wochen sollen nach und nach etwa 25 weitere Personen – darunter 15 Soldaten der Bundeswehr – in diesem Bereich tätig werden.

80 Beschäftigte in Pandemiebekämpfung

Darüber hinaus werden jedoch noch viele weitere Hände benötigt – für Bürgertelefon, Erstellung der Bescheide und für die IT Administration. „Im Moment arbeiten zirka 80 Kolleginnen und Kollegen in der Pandemiebekämpfung – Tendenz steigend“, so die Sprecherin. Fast alle Beschäftigten aus dem Gesundheitsamt haben nun voll mit der vierten Corona-Welle zu tun, deshalb müssen Schuluntersuchungen, zahnärztliche Untersuchungen und dergleichen zurückgestellt werden.

Der hiesige Landkreis arbeitet weiterhin mit einer eigener Softwarelösung. „Mit dem Update dieser Datenbank in der vergangenen Woche sind Prozesse noch einmal stark optimiert und auf die neuen rechtlichen Vorgaben angepasst worden“, sagte Reg’n. So würden Datenerfassung, Kontaktnachverfolgung und Quarantänebescheinigungen aus einem Guss erfolgen.

Trotz Digitalisierung Gespräche nötig

„Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass es trotz innovativer Software sehr viele Fälle sind, die bearbeitet werden müssen“, hieß es weiter. Die Digitalisierung sei eine Erleichterung. Sie ersetze jedoch nicht die Gespräche mit den Betroffenen. So gibt es einzelne Personen, die Hilfe beim Einkaufen benötigen, oder Alleinstehende, die froh sind, mit jemandem reden zu können. Trotz der vielen Fälle: „Dies alles leisten die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt gern und mit der nötigen Sorgfalt“, informierte die Sprecherin.

Von Claudia Carell