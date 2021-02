Digitales Lernen: Markranstädt kauft für 200 000 Euro ein

Markranstädt

In der jüngsten Sitzung des Markranstädter Stadtrates hat die Stadtverwaltung über die bisherige Umsetzung des Digitalpaktes Schule informiert. Demnach wurden der Kommune für den Zeitraum 2020 bis 2024 insgesamt 881 800 Euro Fördermittel zugesagt. Etwas mehr als 142 000 Euro seien bislang geflossen.

59 000 Euro selber aufgebracht

In die digitale Infrastruktur an ihren Bildungseinrichtungen hat die Stadt am See bislang 200 000 Euro investiert, darin enthalten sind 59 000 Euro Eigenmittel. Gefördert werde mit pauschalen Festbeträgen, zu denen die Kommune zuschießt, hieß es in einer Informationsvorlage für alle Stadträte. „Wir haben mit der IT-Verkabelung in den Schulen begonnen“, teilte die Stadtverwaltung ferner mit. Als erste Schule sei die Grundschule Großlehna komplett mit LAN-Technik ausgestattet worden. Zudem hätten alle Räumlichkeiten jetzt drahtloses WLAN.

Tablets und Tafeln beschafft

„Darüber hinaus wurden jeweils 16 Tablets für die Grundschulen in Kulkwitz und Großlehna bestellt“, hieß es weiter. „Die Lieferung steht noch aus.“ Weitere Mittel seien in 15 interaktive Tafeln für die Oberschule Markranstädt, das Gymnasium Markranstädt sowie die Grundschulen Großlehna und Kulkwitz geflossen.

Von Linda Polenz