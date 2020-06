Markranstädt

Am Mittwochabend will die CDU Markranstädt ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Herbst nominieren. Nun ist klar: Neben den beiden bereits bekannten Kandidaten Heike Helbig und Jens Schwertfeger wird es noch einen dritten geben, der als Bürgermeisterkandidat nominiert werden möchte: Betriebswirt Peter Bär, Mitglied im Quesitzer Ortschaftsrat.

37-Jähriger setzt auf Familien

„Die Stadt, wie auch ihre Ortsteile, sind in den vergangenen Jahren in ihrer Einwohnerzahl stark gewachsen“, sagt der 37-jährige, zweifache Vater. „Ich möchte einen Teil dazu beitragen, dass die Gestaltung des Stadtbildes sowie der Lebensqualität, insbesondere für Familien, wieder in den Händen der CDU liegen.“ Jetzt hätten die CDU-Mitglieder die Wahl, das beste Konzept für Markranstädt zu bestimmen und allen anderen Wählern vorzuschlagen. Sein Konzept werde er am Mittwoch vorstellen.

Die Nominierungsveranstaltung der CDU ist öffentlich und findet ab 18.30 Uhr im Sportcenter Markranstädt statt.

Von Linda Polenz