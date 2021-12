Drei Weise suchen den „Stern von Markranstädt“

Markranstädt

Der Stern von Bethlehem wies einst den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zum Jesuskind. Allabendlich leuchtet im Turm der St. Laurentiuskirche in Markranstädt während der Adventszeit auch ein Stern. Für ein virtuelles lebendiges Kalendertürchen haben sich die drei Weisen des Mehrgenerationenhauses (MGH) nun auf die Suche nach dem „Stern von Markranstädt“ gemacht.

Präsenzveranstaltung musste ausfallen

Seit Jahren gibt es den Lebendigen Adventskalender in Markranstädt. Jeden Tag öffnet sich die Tür eines Unternehmens, eines Vereins, einer Institution, einer Veranstaltung. Auch in diesem Jahr musste die klassische Version allerdings coronabedingt ausfallen. „Wir hatten eigentlich eine Veranstaltung geplant, bei der die Weihnachtsgeschichte astronomisch beleuchtet wird“, erklärt MGH-Chef Michael Unverricht. Da das allerdings nicht möglich war, hätten sich die Organisatoren etwas anderes überlegt. „Wir haben vergangenes Jahr schon ein Physikvideo gedreht“, so Gymnasiast Jannik Schwarzer, der auch die Video-Weihnachtsgeschichte in diesem Jahr produziert hat. „Es war ziemlich schnell klar, dass wir wieder ein Video drehen.“

Spezielle Sternen-Konstellation

Ein paar Tage Organisation später stand das Drehbuch. Gemeinsam mit Pfarrer Michael Zemmrich versuchen die drei Weisen Lara, Jasmin und Luisa dem Geheimnis des Weihnachtssterns auf den Grund zu gehen. Als Erzähler führt der ehemalige Schulleiter des Gymnasiums, René Schulz, durch die Geschichte. „Es soll damals eine spezielle Konstellation von Jupiter und Saturn gewesen sein“, erklärt der 17-jährige Jannik. Jupiter stehe dabei für den König, Saturn für das Volk Israel. In der Verbindung versprechen die beiden Planeten Fruchtbarkeit und Schutz. „Vor sieben Jahren gab es genau diese Konstellation nochmal“, sagt der Elftklässler. Die Weisen steigen nun also auf den Kirchturm und vermuten den Stern auch im Palast der „Stadthalterin Nadine“. Am Ende finden die Weisen den Stern allerdings ganz woanders.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwölf Stunden am Schnitt gesessen

„Uns haben echt viele bei diesem Projekt unterstützt“, sagt der Produzent dankbar. Die Kostüme seien vom Markranstädter Carnevals Club, der Erzähler habe im Fotostudio Wild in Gärnitz gesessen. „Auch Pfarrer Zemmrich war sofort dabei und wir hatten alle zusammen viel Spaß.“ Für den Dreh habe es etwa dreieinhalb Stunden gebraucht, das aufwändigste sei am Ende das Schneiden gewesen. „Da habe ich etwa zwölf Stunden am Computer gesessen“, sagt Jannik. Allerdings sei das eine gute Zeit. „Vor einem Jahr hätte ich bestimmt 20 Stunden gebraucht.“

Zu sehen ist das Video nun auf der Seite der Stadtverwaltung und bei Youtube. Damit sich alle Markranstädter auf die Suche nach dem Stern machen können – und die Weihnachtsgeschichte mal aus einer anderen Sicht erleben.

Von Linda Polenz