Ehrenamtliche beim Frühjahrsempfang in Markranstädt geehrt

Markranstädt

Er ist schon zur Tradition in Markranstädt geworden: der Neujahrsempfang der Stadt. In diesem Jahr wurde daraus coronabedingt ein Frühjahrsempfang. Der Einladung von Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) waren etwa 100 Markranstädterinnen und Markranstädter gefolgt, viele Plätze blieben in der Stadthalle leer. Für die musikalische Untermalung sorgte der Gospelchor „Lovely Voice“. In diesem Rahmen fand auch die Ehrung der Ehrenamtlichen der Stadt statt.

Viele leere Plätze beim Frühjahrsempfang der Stadt Markranstädt. Etwa 100 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung von Bürgermeisterin Nadine Stitterich gefolgt. Quelle: Andre Kempner

Claudia Uhlmann-Zemmrich, Almuth Heinichen, Reinhard Reuter und Roland Vitz erhielten den Ehrenamtspreis der Stadt Markranstädt. Wie bei den Ehrungen üblich, hielten diejenigen, die den Vorschlag einbrachten, auch die Laudatio. „Im Jahr 2016 haben Sie das Martinslädchen ins Leben gerufen“, sagte beispielsweise Laudator und Stadtvorsitzender der CDU Markranstädt, Michael Unverricht, über die Pfarrersfrau Uhlmann-Zemmrich. „Damit setzten Sie ein Zeichen, dass in Markranstädt auf alle Menschen geachtet wird, die Unterstützung benötigen.“ Das Martinslädchen biete Kleidung, Haushaltsgegenstände und anderes zu einem kleinen Preis. In einem kleinen Einspieler dankten fünf Kinder der Kirchgemeinde Uhlmann-Zemmrich zudem für Kreativtage und andere Angebote für Kinder.

Ebenfalls fürs Engagement in der Kirchgemeinde, allerdings nicht in Markranstädt sondern in Altranstädt, wurde Almuth Heinichen ausgezeichnet. Die Laudatoren Anja Haugk und Pfarrer Oliver Gebhardt verglichen das Engagement mit der fünfblättrigen Lutherrose, in deren Zentrum sich ein rotes Herz und ein schwarzes Kreuz befinden. „Die fünf Blütenblätter stehen stellvertretend für die fünf Bereiche, in denen Almuth Heinichen wirkt“, so Gebhardt in der Laudatio. Monatlicher Frauenkreis, Schloss Altranstädt, Sanierung der Schlosskapelle, Hilfe in der Kirche und auf dem Kirchengelände, Sanierung der Kirche – überall bringe sich Heinichen ein. „Sie hat seit Jahrzehnten dafür gesorgt, dass die Kirche Altranstädt ein Ort des Willkommens ist“, so Laudatorin Haugk. Beispielsweise mit frischen Blumen auf dem Altar. „Bis zum vergangenen Jahr ist sie auch noch auf den fast vier Meter hohen Pfeiler geklettert, um den Herrenhuter Stern aufzuhängen.“

Der Gospelchor „Lovely Voice“ sorgte für die musikalische Umrahmung des Frühlingsempfangs. Quelle: Andre Kempner

Sportlich ging es bei der Ehrung von Reinhard Reuter vom SSV Markranstädt zu. Nicht nur, dass Stadionsprecher Thomas Koch die Laudatio auf den langjährigen Trainer hielt, der auch maßgeblich am Einstieg von RB Leipzig beteiligt war. Eine Traditionself kam nach der Laudatio in die Halle, um zu gratulieren – alle in ihren jeweiligen Trikots. „Seine Laufbahn begann er bereits beim Vorgänger, der BSG Stahl Markranstädt“, sagte Koch zum Geehrten. „Und er durchlief nahezu alle Nachwuchsmannschaften.“ Zwar habe er den Sprung in den Profifußball nicht geschafft, stattdessen aber 1965 seine Trainerlaufbahn beim dann umbenannten Verein Turbine Markranstädt begonnen. „Seinen größten Erfolg feierte er 1982 als er mit der damaligen A-Jugendmannschaft den Bezirksmeistertitel holte“, so Koch.

Überraschend für viele hielt Bürgermeisterin Nadine Stitterich die Laudatio auf den langjährigen Stadtrat Roland Vitz. Quelle: Andre Kempner

Für einige Verwirrung sorgte schließlich die vierte Ehrung. Die Laudatio auf den langjährigen Stadtrat Roland Vitz hielt nicht Ex-Bürgermeister Jens Spiske (parteilos), der Vitz vorgeschlagen hatte. Zur Überraschung vieler stieg Bürgermeisterin Stitterich auf die Bühne, um eine vorbereitete Laudatio für Vitz zu halten. „Er ist ein Mensch, der immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Mitmenschen hat“, so Stitterich. „Er ist ein Mensch, dem es wichtig ist, Gemeinschaft, Zusammenhalt und Bindung zwischen den Menschen zu schaffen.“ Dass der Ehrungsvorschlag von ihrem Vorgänger stammte, erwähnte Stitterich nicht. Der war nicht zur Veranstaltung gekommen. „Ich habe dann spontan entschieden, die Rede beim Neujahrsempfang selbst zu halten“, sagte Stitterich gegenüber der LVZ. Obwohl es ein Vorschlag von Spiske war? „Na und?“, meinte sie. „Ich hatte auch alles für den Fall vorbereitet, dass Volker Kirschner trotz Absage kommt.“ Den ebenfalls langjährigen Stadtrat hat auch Ex-Bürgermeister Spiske vorgeschlagen.

Von Linda Polenz