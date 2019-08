Markranstädt

Dass es auch eine Wahlkampfveranstaltung war, die von der Markranstädter CDU am Sonntag in der Leipziger Straße auf die Stuhlbeine gestellt wurde, trat beinahe in den Hintergrund. Nicht wenige Besucher honorierten mit ihrem Kommen auch die originelle Idee.

Allein der Begriff „Stadtmöbel“ verspricht in Markranstädt schließlich schon parteiübergreifenden Unterhaltungswert. Deshalb bauten die Christdemokraten ihre eigenen Sitzgarnituren ausgerechnet dort auf, wo die Stadtmöbel noch immer nicht stehen. „Mit Einladungen wie ‚Minister spendiert Freibier’ wollten wir nicht auch noch nerven. Also haben wir uns gedacht, wir machen mal was Originelles“, erzählt Michael Unverricht, Vorsitzender des CDU-Standverbandes. Schmunzeln konnten darüber wohl auch die Freien Wähler, die es sich unterm Partyzelt ebenfalls gemütlich machten. Sogar Kirsten Geppert, die gegen die Stadtmöbel mobil macht, nahm dort Platz. Mit ein wenig Humor, so scheint es, öffnen sich auch im Wahlkampf mitunter überraschende Horizonte.

Von Rainer Küster