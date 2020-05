Einziger Ausweg

Markranstädt

Ein Elternvertreter in Leipzig wird angesichts des Streites, der in Markranstädt in Sachen Schulbezirksänderung tobt, nur verwundert den Kopf schütteln. Und das Thema als Luxusproblem abhaken. Für die Großlehnaer allerdings ist es das nicht. Die haben sich an ihre kleine Dorfschule gewöhnt. An ein ganzheitliches Konzept, das ganz auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet ist – und so kaum noch irgendwo zu finden ist. Verständlich, dass die Akteure vor Ort genau dieses Konzept in Gefahr sehen und mit allen Mitteln dafür kämpfen wollen. Aber Verwaltung und Ratsversammlung müssen eben die gesamte Stadt im Blick behalten. Es wäre jemandem, der in der Kernstadt wohnt, nicht zu vermitteln, dass in Großlehna ohne Fördermittel in einen Anbau investiert wird, während in Markranstädt schon seit Jahren eine Doppelnutzung der Räume durch Schule und Hort stattfindet.

Die Fronten sind verhärtet – und das nicht erst seit dem Beschluss zur Klage-Einreichung. Nun wird ein Gericht die Angelegenheit klären, völlig emotionslos und nüchtern. Es ist wohl der einzige Ausweg aus der Misere. Am Ende wissen dann wenigstens alle, woran sie sind.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von Linda Polenz