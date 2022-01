In der Markranstädter Asylbewerberunterkunft ist es am Freitagmorgen zu einem Brand gekommen. Eine Person musste im Krankenhaus behandelt werden.

Elektrogerät brennt in Asylbewerberunterkunft

