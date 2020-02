Ende der Stromausfälle: Markranstädter Gewerbegebiet hofft auf neues Erdkabel

Schkeuditz/Markranstädt.

Das Licht am Ende des Tunnels strahlt von Tag zu Tag heller und parallel dazu steigt auch die Hoffnung der betroffenen Anrainer. Der vom Netzbetreiber im vergangenen Jahr angekündigte Bau eines neuen Mittelspannungskabels von Schkeuditz nach Kleinliebenau wurde in der Zwischenzeit in Angriff genommen. Nach Angaben der Mitnetz-Strom GmbH komme man gut voran und liege im Zeitplan.

Kurios: Verirrter Schwan verursacht Stromausfall

Zuvor sei vorübergehend ein geänderter Schaltzustand hergestellt worden, der bis zur Fertigstellung insbesondere das von häufigen Stromausfällen betroffene Markranstädter Gewerbegebiet Frankenheim über einen anderen Leitungskreis zuverlässig versorgen soll. Zwar bestätigen Ausnahmen die Regel, aber dass Anfang Januar schon wieder weite Teile Markranstädts ohne Strom waren, habe eine andere Ursache, wie Mitnetz-Sprecherin Evelyn Zaruba weiß. „Ausgelöst wurde die Unterbrechung von einem Schwan, der durch die Leitung fliegen wollte“, begründet sie den Stromausfall in den Morgenstunden des 2. Januar. Seither laufe die Versorgung allerdings störungsfrei.

Erdkabel soll störanfällige Freileitung ersetzen

Wie berichtet, will Mitnetz-Strom die Freileitung zwischen Schkeuditz und Kleinliebenau auf einer Länge von 1,8 Kilometern durch ein Erdkabel ersetzen. Immer wieder kam es im Waldgebiet zu Leitungsschäden durch Baum- und Astbrüche. Da Ausholzungen in den Landschaftsschutzgebieten nicht mehr genehmigt werden, blieb letztendlich nur die Variante einer unterirdischen Kabelführung. „Der Tiefbau für das Mittelspannungskabel ist zum Teil in offener und zum Großteil in geschlossener Bauweise vollzogen worden und bereits abgeschlossen“, informiert Mitnetz. Überwiegend seien die Baumaßnahmen mittels Horizontalbohrspülverfahren durchgeführt worden.

Auch die komplizierte Querung der alten Luppe wurde auf diese Weise realisiert. „Gegenwärtig wird ein neuer Endmast gewechselt und das neue Mittelspannungskabel an diesen angeschlossen“, teilt Evelyn Zaruba zum aktuellen Stand der Arbeiten mit.

Im Mai sollen Arbeiten fertig sein

Obwohl sich das Planungsgebiet des Vorhabens innerhalb gleich mehrerer Landschaftsschutzgebiete befindet, ist Mitnetz bei der Realisierung vergleichsweise schnell vorangekommen. Es habe bislang keine Probleme oder unvorhergesehene Einflüsse gegeben, heißt es. „Die Arbeiten liegen im Plan und sollten spätestens im Mai abgeschlossen sein.“

Von Rainer Küster