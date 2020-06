Markranstädt

Ungewöhnlicher Auftritt in der jüngsten Sitzung des Markranstädter Stadtrates: Als der Tagesordnungspunkt „Bürgerfragestunde“ aufgerufen wurde, ging der frühere Linken-Stadtrat Ronald Gängel ans Mikrofon. In der Hand: einen Stängel Bärenklau.

„Herr Gängel, was haben Sie da in der Hand?“, wollte sogleich Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) wissen. Als Gängel mehrfach die Antwort verweigerte, legte Spiske nach: „Wenn das Bärenklau ist, verlassen Sie damit sofort den Raum! Legen Sie es draußen ab, dann können Sie wieder reinkommen. Die Pflanze kann schwere allergische Reaktionen hervorrufen.“

Mit dieser Aktion wollte Gängel darauf hinweisen, dass die Giftpflanze zusammen mit dem Staudenknöterich auf zahlreichen Grundstücken in Markranstädt ungehindert wächst. „Wie will die Stadtverwaltung das Problem in den Griff bekommen?“, fragte Gängel schließlich. An den bekannten Standorten, die in der Verantwortung der Stadt liegen, sei der Bärenklau beseitigt worden, entgegnete Bauamtsleiter Sven Pleße. „Bei privaten Grundstücken haben wir die Eigentümer, sofern bekannt, angeschrieben und zur Beseitigung aufgefordert.“ Das Thema Staudenknöterich sei ihm bisher nicht bekannt gewesen, so Pleße. „Aber wir werden das jetzt auch nochmal verstärkt ins Auge fassen.“

Von Linda Polenz