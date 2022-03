Erste Beigeordnete in Markranstädt wirft hin

Markranstädt

Paukenschlag in Markranstädt: Die Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU) wird nicht erneut für dieses Amt kandidieren und die Stadtverwaltung zum 31. Juli verlassen. An diesem Tag endet ihre zweite Wahlperiode in dieser Funktion.

Stille im Ältestenrat

Es ist eine anderthalbseitige Erklärung, die Lehmann zunächst im Ältestenrat verlas. Darüber hinaus wolle sie keine Angaben machen, ist ganz am Ende zu lesen. „Damit möchte ich vorbeugen, dass weiterführende Vertiefungen eventuell als Ausgangspunkt für Interpretationen genutzt werden, die das Ansehen unserer Stadt beschädigen oder einzelne agierende Personen diskreditieren können“, schreibt die 61-Jährige. Anwesende des Ältestenrates sprechen von einer gespenstigen Stille nach dem Verlesen.

Fehlendes Vertrauen?

Lehmann galt immer als loyal gegenüber Bürgermeistern und Stadt. Umso überraschender kam für viele der Ausstieg nun. Sie selbst betont, dass „ein starkes und kompetentes Rathaus-Team“ nur erfolgreich sein kann, „wenn es die anstehenden Aufgaben gemeinsam angeht“. Eine aus ihrer Sicht unverzichtbare Basis sei ein Grundvertrauen der Akteure im Miteinander „allein auf das Wohlergehen unserer Stadt gerichtet.“ Weitere Angaben zu den Gründen macht Lehmann nicht. Zwar raunte es immer wieder über die Rathausflure, dass es Verwerfungen zwischen Bürgermeisterin und Erster Beigeordneter gebe, das wollte sie gegenüber der LVZ allerdings nicht bestätigen.

Carina Radon holte Lehmann ins Amt

Es war Carina Radon (CDU), die Lehmann vor 14 Jahren dem Stadtrat als Erste Beigeordnete vorschlug. „Eingebettet in ein engagiertes und kompetentes Rathaus-Team konnte ich unter der bemerkenswerten Führung der Bürgermeisterin Carina Radon an maßgeblichen Themen der Stadtentwicklung mitwirken“, heißt es dazu in der Erklärung. „Die stets am Bürger und dem Gemeinwohl orientierte Arbeit hat mich ausgefüllt und begeistert mich noch heute.“ Unter Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) hat Lehmann zudem die Verantwortung für die Stadtfinanzen übertragen bekommen.

Bürgermeisterin bedauert Entscheidung

„Die Nachricht hat auch mich eiskalt erwischt“, erklärt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) auf Nachfrage. „Ich bedauere die Entscheidung sehr.“ Sie habe bisher keinen Grund zur Annahme gehabt, dass Lehmann nicht wieder für das Amt der Ersten Beigeordneten antritt. „Wir werden die Zeit nun nutzen und auch eine ordentliche Verabschiedung vorbereiten“, sagt Stitterich. „Ich bedanke mich aber schon jetzt für die gute Zusammenarbeit.“

Fraktionschef des Lobes voll

Es sei schwierig, diese Fußstapfen auszufüllen – darin sind sich auch die Wegbegleiter einig. „Ich bin traurig, dass nun diese geballte Kompetenz das Rathaus verlässt“, sagt Frank Helge Meißner, Vorsitzender der Fraktion SPD/Grüne. „Das ist kaum bis gar nicht zu ersetzen.“ Allerdings gönne er Lehmann auch den Ruhestand. „Mir tut es leid, dass sie geht“, sagt auch CDU-Fraktionschef Volker Kirschner. „Sie hat die meiste Ahnung und auch die entsprechenden Netzwerke.“ Es sei schwierig, das künftig auszugleichen, meint er. Auch Bodo Walther, Fraktionschef der AFD, dankt Lehmann für alles, was sie für die Stadt geleistet hat.

Stitterich nicht namentlich erwähnt

Ihre Tätigkeit, so schreibt Lehmann in ihrer Erklärung, sei besonders eng mit der Person des Bürgermeisters verbunden. In diesem Zusammenhang bemerkenswert: Während die beiden vorhergehenden Bürgermeister von Lehmann explizit genannt werden, ist Stitterich als aktuelle Bürgermeisterin mit keinem Wort namentlich erwähnt.

