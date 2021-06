Ein Jahr lang standen die Flügel der Lindennaundorfer Bockwindmühle still, noch länger musste der an ihrem Fuße errichtete Backofen kalt bleiben. Am Sonntag rief der Heimatverein zum ersten Tag der offenen Mühle nach der Corona-Zwangspause – und die Gäste ließen sich nicht zweimal bitten.