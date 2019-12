Wegen der zu sprengenden Fliegerbombe musste auch ein Reiterhof in Dölzig evakuiert werden. Die Pferde, die nicht in den umliegenden Ställen untergebracht werden konnten, harrten an einer Straße zwischen Frankenheim und Priesteblich aus. Saskia Hofmann verteilte Kaffee an die Wartenden. Quelle: Michael Strohmeyer