Frischer Wind auf dem Markranstädter Wochenmarkt

Markranstädt

Der Markranstädter Wochenmarkt hat einen neuen Chef. Nachdem sich Lutz „Eiermann“ Brause zurückgezogen hat und nur noch als Händler agiert (LVZ berichtete), übernahm jetzt Winfried „Winnie“ Werner das Zepter als Marktmeister. Mit dem 68-Jährigen führt damit nun ein Markranstädter die Regie auf dem Areal zwischen Rathaus und Kirche.

Entgegen erster Befürchtungen habe es für den Posten sogar mehrere Bewerber gegeben, sagt Katrin Schiel, Niederlassungsleiterin der Deutschen Marktgilde, und ist dankbar für die Hilfe durch die Stadtverwaltung, „die uns bei der Veröffentlichung der Ausschreibung unterstützt hat.“ Froh ist auch der neue Marktmeister Winfried Werner. Der gelernte Mess- und Regel-Techniker war jahrelang selbst im Handel unterwegs, verkaufte und lieferte in Sachsen-Anhalt Feinkost und war dann bis zum Renteneintritt als Elektriker tätig. Der Ruhestand sei nichts für ihn, sagt er. „Darum habe ich mich beworben und das hat auch geklappt“, strahlt der gebürtige Leipziger, der seit 22 Jahren in Markranstädt wohnt.

Kundenschlange schon vor der Öffnung

Die ersten drei Markttage waren der Einarbeitung gewidmet, berichtet er. Neben einem Mitarbeiter der Marktgilde sei sein Vorgänger Lutz Brause dabei wichtigster Ansprechpartner gewesen. „Und er ist es noch. Brause ist eine Institution auf dem Marktplatz“, weiß der neue Chef auf dem Terrain, dessen Arbeitstag um 7 Uhr beginnt. Stromversorgung sicherstellen, Händler einweisen, Probleme klären, Standgelder kassieren und abrechnen, Sorgen anhören und Probleme lösen – all das muss bis gegen 9 Uhr erledigt sein. In der zweiten Schicht, die von 11 bis 13 Uhr währt, liege der Fokus auf dem störungsfreien Ablauf des Marktes und einem ordnungsgemäßen Abbau der Stände, so Werner.

Warten auf die Wurst

Dass die Marktzeiten nicht gerade arbeitnehmerfreundlich sind, kann der Neue gut nachvollziehen. Das zu ändern, hält er allerdings für schwierig. Einerseits seien es die Kunden jetzt so gewohnt, andererseits ziehen einige Händler danach noch auf andere Märkte um. „Aber schauen sie mal da“, sagt er und zeigt auf die lange Schlange vorm Verkaufswagen der Pegauer Fleischerei. „Die Leute stehen schon seit 8 Uhr da, obwohl der Stand erst um 8.30 Uhr öffnet.“ Ein Kunde aus der Reihe der Wartenden macht angesichts der Temperaturen den Vorschlag, wenigstens noch einen Glühweinstand aufzubauen und erntet dafür Heiterkeit. Die Stimmung auf dem Markt ist gut. Auch der Händler, dessen Fischbrötchen in der Vorwoche bereits um 10 Uhr ausverkauft waren, kommt gern nach Markranstädt, hat Winfried Werner erfahren. „Heute hat der Fischmann gleich mehr als doppelt so viele mitgebracht“, sagt er lächelnd, während auch bei Lutz Brause der Eiervorrat an diesem frühen Morgen schon beträchtlich abgenommen hat. Der Markranstädter Wochenmarkt läuft, auch wenn das Angebot durchaus vielfältiger sein könnte.

Mit Obst, Gemüse und langem Atem

Aber auch in dieser Hinsicht gibt es Hoffnung, denn Marktmeister Winfried Werner ist nicht das einzige neue Gesicht auf dem Markranstädter Wochenmarkt. Seit Kurzem wird das Angebot von einem lang ersehnten Frische-Stand mit Obst und Gemüse ergänzt. „Wir müssen uns Gedanken machen, wenn einheimische Händler und Erzeuger nicht auf Märkte gehen“, erläutert Katrin Schiel. Deshalb habe die Marktgilde der polnischen Bewerberin ein Wochenprogramm gestrickt, das sie freitags auch nach Markranstädt führt. Jetzt hoffe man, dass das Angebot angenommen wird und die Standbetreiberin auch den erforderlichen langen Atem hat. „Es dauert immer seine Zeit, bis die Leute wissen, dass hier jemand zuverlässig kommt. Da braucht man Geduld“, spricht Schiel aus Erfahrung.

Von Rainer Küster