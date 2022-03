Markranstädt

Er hat noch gar nicht stattgefunden – und verursacht schon helle Aufregung: der Markranstädter Frühlingsempfang, der am 2. April über die Bühne gehen soll. Bei der Feierstunde werden bereits seit Jahren die Ehrenamtlichen der Stadt geehrt. Dazu kann jede(r) Bürger(in) einen oder mehrere Vorschläge einreichen. Mittlerweile ist es Brauch in Markranstädt, dass der Vorschlagende dann auch die Laudatio hält. Genau das wollte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) in diesem Jahr aber ändern – und die Reden gänzlich aus dem Programm nehmen. Einer der Laudatoren wäre ihr Vorgänger Jens Spiske (parteilos) gewesen.

Die Fachbereichsleiterin sagt ab

Spiske erhielt die Absage – wie die übrigen Vorschlagenden auch – per E-Mail. Nicht von Stitterich selbst, sondern von Fachbereichsleiterin Heike Helbig. „Mit Besorgnis sehen wir, dass die Corona-Zahlen leider explosionsartig ansteigen und vielerorts Menschen auf Grund einer Infektion ausfallen“, heißt es in dem Text. „Trotzdem wollen wir am Empfang festhalten und insbesondere das ehrenamtliche Engagement würdigen.“ Allerdings habe die Bürgermeisterin entschieden, auf eine Laudatio durch die Einreicher der Vorschläge zu verzichten. „Wir bedauern sehr, dass Corona uns immer wieder zu schmerzlichen Einschränkungen zwingt“, heißt es in der Mail.

CDU-Stadtrat sagt Teilnahme ab

Während Stadtrat Michael Unverricht (CDU), ebenfalls betroffen, in seiner Antwort ans Rathaus von einem „vorgezogenen Aprilscherz“ sprach, wurde Spiske deutlich: „Die Begründung mit der Corona-Pandemie ist fadenscheinig“, schrieb er. „Die Pandemie hat aus meiner ärztlichen Sicht eindeutig an Gefährlichkeit verloren.“ Die Bürgermeisterin reduziere einen Höhepunkt des Empfangs zu einer Farce, während es in der Vergangenheit völlig egal gewesen sei, Stadtratssitzungen weit über Mitternacht hinaus auszudehnen. „Sollte es bei Ihrer Entscheidung bleiben, den Empfang als eine ‚One-Woman-Show‘ abzuhalten, verzichte ich auf meine Teilnahme“, so Spiske. Er werde dies auch den beiden von ihm vorgeschlagenen Ehrenamtlern empfehlen. Daraufhin sagte der langjährige Stadtrat Volker Kirschner (CDU), den Spiske unter anderem nominiert hatte, seine Teilnahme am Neujahrsempfang, der coronabedingt in diesem Jahr ein Frühlingsempfang ist, ab.

Ehrung sollte ursprünglich eine Stunde dauern

Auf Nachfrage der LVZ erklärte Bürgermeisterin Stitterich, dass für die Ehrung ursprünglich eine Stunde eingeplant gewesen sei. Etwa 250 Gäste seien zum Empfang geladen. Es seien in Anbetracht der Situation Änderungen im Programmablauf vorgenommen worden, indem beispielsweise den Laudatoren zeitliche Vorgaben gemacht werden. „Ich freue mich, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, die Ehrungen mit einer Laudatio entsprechend der Vorgaben durchführen zu lassen“, so Stitterich.

Vorgänger erhält dennoch Absage

Das gilt allerdings nicht für alle. Spiske bekam, anders als Unverricht, der nun doch reden darf, eine zweite Laudatio-Absage von der Bürgermeisterin. Weil Kirschner nicht am Empfang teilnimmt, könne dessen Ehrung ohnehin nicht wie geplant stattfinden. Sie werde daher von ihr selbst im Stadtrat vorgenommen, schrieb Stitterich an ihren Vorgänger. Und weiter: „Sollten Sie daher am Empfang nicht teilnehmen, bedauere ich Ihre Entscheidung natürlich, werde sie aber respektieren.“ Eine Entscheidung, ob er zur Feier kommt oder nicht, habe er noch nicht abschließend getroffen, teilte Spiske auf LVZ-Anfrage mit.

Von Linda Polenz