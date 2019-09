Für Sitz in Stadtrat-Ausschüssen: Freie Wähler vor Kooperation mit der AfD

Markranstädt

Nach den Ergebnissen der Kommunalwahl steht den Freien Wählern Markranstädt kein Sitz in den Ausschüssen des Stadtrates zu. Deshalb hat die Fraktion nun das Gespräch mit den Stadtratsvertretern der AfD gesucht – um eine Kooperation auszuloten.

Kirsten Geppert, Fraktionsvorsitzende der Frein Wähler Markranstädt. Quelle: Freie Wähler Markranstädt

„In den Ausschüssen weiter präsent sein“

„Es geht darum, als Freie Wähler weiter in den Ausschüssen präsent zu sein“, stellt Kirsten Geppert auf LVZ-Anfrage klar. Dazu könne man mit allen im Stadtrat vertretenen Parteien reden. „Allerdings wusste ich, mit wem ich nicht sprechen möchte“, betont sie. Sie sehe kein Problem darin, über einen möglichen Sitz in den Ausschüssen auch mit der AfD zu verhandeln. „Wir haben im Gespräch festgestellt, dass unsere und deren Ziele und Positionen für Markranstädt gar nicht so weit voneinander entfernt sind.“ Schließlich könne man die lokalen Akteure vor Ort nicht mit den Protagonisten der Bundespartei vergleichen. Es gehe um die Politik vor Ort. „Und es haben ja viele Markranstädter die AfD gewählt.“ Das müsse nun auch mal akzeptiert werden.

Starke Verluste bei Kommunalwahlen im Mai

Bei den sächsischen Kommunalwahlen Ende Mai hatten die Freien Wähler gegenüber dem Jahr 2014 Verluste einstecken müssen. Am Ende konnten sie noch zwei Sitze erringen. Damit können sie zwar eine eigene Fraktion bilden, Ausschüsse allerdings nicht besetzen. „Wir wollen gern weiter in den Gremien vertreten sein, um an Informationen für unsere Bürger zu gelangen“, sagt Geppert. Das sei ohne Ausschusssitz schwerer. Ebenso geht es der SPD und den Linken. Wie zu erfahren war, hat sich der Stadtrat von Bündnis 90/Die Grünen der SPD-Fraktion angeschlossen, der Vertreter der Bürger für Markranstädt der CDU-Fraktion.

Mitgliederbefragung bei den Freien Wählern

Nach Informationen der LVZ hat die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler vorher weder mit dem Stadtvorstand noch den Mitgliedern der Vereinigung gesprochen. „Da ich berufstätig bin, hatte ich schlicht keine Zeit, daran zu denken“, betont sie. Nun finde allerdings eine Mitgliederbefragung statt. Doch was, wenn die Freien Wähler sich gegen eine Kooperation mit der AfD entscheiden? „Das werden wir sehen“, sagt Geppert.

SPD und Grüne bilden gemeinsame Fraktion

Im Markranstädter Stadtrat sitzen 22 Stadträte. Die CDU konnte bei der Kommunalwahl zehn Sitze erringen, kommt in der gemeinsamen Fraktion mit Jens Schwarzer von Bürger für Markranstädt auf elf Sitze. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit vier Sitzen. Die SPD erhielt zwei Sitze, kommt mit Bündnis 90/Die Grünen auf drei. Die Linke und die Freien Wähler Markranstädt bekamen jeweils zwei Sitze.

Von Linda Polenz