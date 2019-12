Geburtstagsüberraschung für den Bürgermeister

Markranstädt

Der 13. Markranstädter Weihnachtsmarkt ist wieder Geschichte. Mit einem bunten Programm und viel Weihnachtlichem haben sich die Markranstädter und ihre Gäste am Sonnabend auf die bevorstehende Weihnachtszeit eingestimmt.

Kalender-Girls der Feuerwehr

Weihnachtliche Düfte, weihnachtliche Dekoration – und dann ein Einmarsch der Feuerwehr. Genauer: der Feuerwehr-Ladies. Als besondere Weihnachtsüberraschung für alle Besucher haben elf Damen der Feuerwehr Markranstädt einen Kalender für 2020 herausgebracht. Anlässlich des Geburtstages von Bürgermeister Jens Spiske erhielt er das einzige handsignierte Exemplar – ein Unikat. „Ob Sie den zu Hause oder im Büro aufhängen, das müssen Sie mit Ihrer Frau klären“, witzelte die Verantwortliche Judith Heine, bis Mai noch Stadträtin in Markranstädt. Der Kalender sei eine Werbung für die Arbeit der Feuerwehr, meinte sie. „Und wir wollen zeigen, dass die Arbeit keineswegs nur Männersache ist.“ Gestern waren nur noch zwei der limitierten Kalender vorrätig.

„Genau das Richtige im Advent“

Auf der Bühne steppte ansonsten zwar nicht der Bär, aber durchgehend ein abwechslungsreiches Programm. Der Seebenischer Kultur- und Faschingsverein ließ die Puppen tanzen. Die verschiedenen Jugendgruppen zeigten einen bunten Mix ihres Repertoires. „Der Weihnachtsmarkt ist wie immer super“, meinte die Markranstädterin Julia Engele. Jedes Jahr besuche sie mit ihren Kindern Leo und Lucie das adventliche Treiben auf dem Marktplatz. „Für die Kinder ist das genau das Richtige im Advent“, sagte die 42-Jährige. Strahlende Kinderaugen inklusive. Schließlich zeigte sich am Nachmittag auch der Weihnachtsmann und nahm Wunschzettel entgegen.

Gäste reisen aus Leipzig an

Am Aufstieg zum Kirchturm war Klaus Meister anzutreffen. „Diese Chance nutze ich natürlich“, sagte er. Insbesondere weil in diesem Moment die Sonne am Horizont unterging – und den Himmel in ein tiefes Rot tauchte. „Mir gefällt der Weihnachtsmarkt hier sehr gut“, erklärte Gattin Margit. „Er ist nicht so riesig und sehr familiär.“ Gemeinsam mit Freunden seien sie aus Leipzig extra nach Markranstädt gekommen. „Wir haben das in der Zeitung gelesen und sind zum ersten Mal hier“, meinten die beiden. „Aber bestimmt nicht das letzte Mal.“

Neben den verschiedenen Vereinen beteiligten sich auch die örtlichen Händler, Schulen und Kitas an der Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes. „Eine sehr schöne Veranstaltung“, so Bürgermeister Spiske. Er eröffnete das weihnachtliche Treiben übrigens wie jedes Jahr selbst – obwohl er am Sonnabend seinen Geburtstag feierte.

Von Linda Polenz