Gegenkandidatin für Markranstädter Bürgermeister

Markranstädt

So langsam kommt Spannung in die Bürgermeisterwahl in Markranstädt. Mindestens eine Kandidatin tritt gegen den amtierenden Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) an. Nadine Stitterich möchte den Amtsinhaber herausfordern.

„Nach ermutigenden Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Vereinen und Verbänden habe ich mich zur Kandidatur entschlossen“, sagt die Juristin. „Ich möchte den Markranstädtern bei der anstehenden Bürgermeisterwahl die Möglichkeit geben, einen unabhängigen Kandidaten wählen zu können, damit die parteipolitischen Kämpfe innerhalb des Stadtrates aufhören und die Verwaltung insgesamt arbeitsfähiger werden kann, um gemeinsam erfolgreich zum Wohl aller Bürger zu arbeiten.“ Die zweifache Mutter ist seit sieben Jahren beim Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) als Verbandsjuristin tätig. Dort habe sie sich auch für einen S-Bahn-Anschluss in Markranstädt eingesetzt. „In meiner bisherigen Berufslaufbahn habe ich stets auch die Belange meiner Heimatstadt im Blick“, so die 40-Jährige, die in Frankenheim-Lindennaundorf wohnt.

Anzeige

Ihr Wahlprogramm will Stitterich in den nächsten Wochen vorstellen. Fest stehe allerdings, dass sie die Verwaltung zu einem modernen Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger weiterentwickeln will. „Gerade im Zeitalter der Digitalisierung sehe ich dies als wichtigen Ansatzpunkt”, sagt sie. Auch die Verkehrspolitik werde für die Markranstädterin weiterhin eine wichtige Rolle spielen, verspricht sie. „Das gilt auch für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die im Sinne von Familien, Unternehmen und der Umwelt vorangebracht werden soll.“

Weitere LVZ+ Artikel

Die Bürgermeisterwahl in Markranstädt findet am 20. September statt. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig sein, werden die Markranstädter am 11. Oktober erneut an die Urne gebeten. Neben Nadine Stitterich hat bisher ausschließlich Amtsinhaber Spiske seinen Hut in den Ring geworfen. Die CDU wollte ihren Kandidaten/ihre Kandidatin eigentlich im April in einer Mitgliederversammlung küren, coronabedingt musste diese allerdings ausfallen. „Wir holen das nun am 10. Juni nach“, sagt Stadtverbandschef Michael Unverricht auf Nachfrage. Für die CDU bewerben sich bisher zwei Kandidaten: Stadtsprecherin Heike Helbig und Jens Schwertfeger, der Ortsvorsteher von Frankenheim-Lindennaundorf.

Ob weitere Parteien oder Wählervereinigungen eigene Kandidaten stellen oder andere Kandidaten unterstützen, ist bisher nicht bekannt. Denkbar wäre beispielsweise, dass die AFD ebenfalls einen eigenen Kandidaten stellt – und es zudem noch einen gemeinsamen Kandidaten von SPD, Grünen und Linken gibt.

Von Linda Polenz