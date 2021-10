Geplante Büroleiter-Stelle in Markranstädt sorgt für Kontroverse

Markranstädt

Insgesamt 420 Seiten ist er dick, der Haushaltsplan der Stadt Markranstädt für die Jahre 2022/23. Am Donnerstagabend fand die erste Lesung im Stadtrat statt. In der langen Diskussion wurde deutlich, dass die Fraktionen vor allem das Thema Personal beschäftigt.

Etwa 1600 Überstunden in einem Fachbereich

In diesem Bereich plant die Verwaltung 6,4 zusätzliche Vollzeitstellen, wie dem Stellenplan in der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen ist. Aus Sicht des Grünen-Stadtrats Tommy Penk ist mehr Personal dringend nötig. „Wir hören immer wieder, dass Maßnahmen nicht umsetzbar sind, weil dafür niemand da ist“, sagte er. „Wir haben definitiv ein Defizit in der Personalstärke.“ Er habe sich von der Stadtverwaltung die Überstunden je Fachbereich geben lassen. „Das ist erschreckend“, meinte er. Der Fachbereich Stadtentwicklung und Bau habe demnach etwa 1600 Überstunden angesammelt.

Fachbereich soll gesplittet werden

Der Plan der Rathausspitze sieht vor, aus diesem Fachbereich zwei zu machen. „Ein Fachbereich soll sich dann um die reine Projektarbeit und den Austausch mit Architekten und Ingenieuren kümmern, der andere um die städtischen Dienste“, erklärt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) auf Nachfrage der LVZ. „Die Aufgaben werden ja nicht weniger, sondern mehr.“ Hinzu komme, dass durch Anpassung des Tarifvertrages im kommenden Jahr eine halbe Wochenarbeitsstunde pro Mitarbeiter wegfalle, in 2023 eine weitere halbe, wie Stitterich in der Stadtratssitzung ausführte. „Bei 80 Mitarbeitern in der Verwaltung brauchen wir schon deshalb mindestens zwei zusätzliche Stellen.“

Neues Rechtsamt geplant

Ebenfalls im Plan: ein neues Rechtsamt. „Das würde den Fachbereich 1 deutlich entspannen“, so Stitterich auf Nachfrage der CDU-Fraktion. „Das Problem dort besteht seit vielen Jahren.“ Leiter des Rechtsamtes soll der bisherige Fachbereichsleiter André Schwertner werden, ein neuer Fachbereichsleiter soll dann gesucht werden. „Vergütet werden soll die Rechtsamtsstelle mit einer E13“, erklärte CDU-Fraktionschef Volker Kirschner. „Wird denn dann wenigstens das Geld für externe Anwälte gespart?“ Wichtig sei, so die Antwort der Bürgermeisterin, dass man nicht nur das Geld sehe. „Es können mit einem solchen Rechtsamt viele Dinge in der Verwaltung besser geprüft werden.“ Die Fachämter könnten sich dann bei Rechtsfragen direkt an einen Mitarbeiter im Haus wenden.

Büroleiterstelle wird kontrovers diskutiert

Für den größten Diskussionsstoff sorgte im Stadtrat allerdings die geplante Stelle einer Büroleitung für die Bürgermeisterin. „Ist das identisch mit der Stelle des persönlichen Referenten?“, wollte etwa CDU-Chef Kirschner wissen. Über eine entsprechende Ausschreibung war Anfang des Jahres diskutiert worden. Kirschners Frage verneinte die Bürgermeisterin. „Es gibt dazu bisher weder eine Stellenbeschreibung, noch eine Ausschreibung“, erklärte sie. Sie erhoffe sich von der Stelle die Verbesserung des Sitzungsdienstes und der Kommunikation innerhalb der Verwaltung und nach außen. „Zudem soll die Büroleitung die Sekretärin bei Abwesenheit vertreten, die Fachbereiche miteinander vernetzen, Recherchetätigkeiten übernehmen, Präsentationen erstellen, die Steuerung der Bürgerbeteiligung übernehmen und Termine inhaltlich vorbereiten“, so Stitterich.

Personalkostenanteil am Haushalt beträgt 16,2 Prozent

„Wir werden uns als AfD diesen Stellenplan sehr genau anschauen“, meinte Fraktionschef Bodo Walther. „Einen Büroleiter mit einer E13 zu vergüten, leuchtet mir nicht ein.“ Tatsächlich stehe für diese Stelle eine E10 im Plan, so Stitterich. „Wir haben einen Personalkostenanteil von 16,2 Prozent am Gesamthaushalt. Damit stehen wir – verglichen mit anderen Kommunen – wirklich gut da.“ So liege der Anteil in Colditz beispielsweise bei 18, in Markkleeberg bei 20 und in Grimma gar bei 26 Prozent.

Von Linda Polenz