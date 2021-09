Gewürze Markranstädt weihen neues Werk ein

Markranstädt

Düfte wie auf einem orientalischen Basar, ein Löwe brüllt, ein Bootssteg lädt zum Erleben ein – die Gewürze Markranstädt (Gemara) haben am Freitag ihr neues Werk in der Ranstädter Mark eröffnet. Mit einem Showroom, der Besucher die Welt der Gewürze mit allen Sinnen erleben lässt.

Keine Schwierigkeiten beim Bau

Vor genau einem Jahr wurde bei sengender Hitze der erste Spatenstich vollzogen, nun steht das neue Gemara-Werk. „Es fehlen vielleicht noch ein paar Lampen und Accessoires“, erklärte Bauherr Joachim Lücke, Geschäftsführer des Mutterunternehmens Merschbrock-Wiese, zur feierlichen Eröffnung. „Aber wir sind im Wesentlichen fertig.“ Dabei habe es kaum Schwierigkeiten beim Bau gegeben. „Allerdings mussten wir das Grundstück besprenkeln, weil es zu sehr gestaubt hat“, erinnerte er sich schmunzelnd. „Und Kröten absuchen, weil dahinter ein Biotop angelegt werden musste.“

Marke soll bekannter werden

Bisher umfasse das Werk eine Anlage, an der produziert werde, so Lücke. „Aber schon in einem Monat kommt die zweite, nochmal einen Monat später die dritte Produktionsanlage.“ Es sei geplant, die Marke national noch bekannter zu machen, ergänzte Geschäftsführer-Kollege Fabian von Bülow. „Es soll ein großartiger Name sein für alle, die sich mit dem Thema Gewürze auseinandersetzen.“ Er selbst sei leidenschaftlicher Koch, habe seit zwölf Jahren einen Männerkochklub. „Ich war sofort begeistert von dem Spirit hier im Unternehmen“, so von Bülow. „Und wir werden alles dafür tun, die Marke bekannt zu machen.“ Derzeit seien die Gemara-Produkte im Online-Shop und in einigen Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäften erhältlich. „Das aber vor allem hier in der Region“, sagte von Bülow. Nun wolle das Unternehmen auch in anderen Teilen Deutschlands in den Handel.

Hohen Millionenbetrag investiert

„Wir alle hier in Markranstädt lieben die Gewürze“, meinte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). „Ich bin gespannt, wie sie uns in den nächsten Jahren noch überraschen können.“ Die Gewürze werden aus der ganzen Welt bezogen, für Oregano betreibe das Unternehmen eigene Felder. Neben der klassischen Linie Gemara gibt es den Port of Spices mit Gewürzen aus der ganzen Welt, eine Asia Linie und Grillgewürze.

„Ich kann mich noch gut an meinen ersten Ortstermin in der Nordstraße erinnern“, erzählte Ulrich Hennecke von Vollack, die den Bau geplant und realisiert haben. „Da bin ich ein bisschen umhergeirrt und habe mich gefragt, wo denn wohl an dieser Stelle ein Lebensmittelbetrieb ist.“ Versteckt im Hinterhof sei er schließlich fündig geworden. „Da hat sich hier am neuen Standort wirklich sehr viel Gutes getan“, sagte er. Unten gebe es Ausstellungs- und Präsentationsflächen, zudem moderne Büro- und Arbeitsflächen, eine hygienisch einwandfreie Produktion. „Man kann Markranstädt zu diesem Unternehmen nur beglückwünschen“, so Hennecke. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen „einen hohen Millionenbetrag“ in den Standort investiert.

Von Linda Polenz