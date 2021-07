Grundschule Markranstädt gewinnt 25 000 Euro

Markranstädt/Leipzig

Die Klasse 2d der Grundschule Markranstädt hat gut lachen: Ihre Klassenlehrerin Ariete Meyer hat bei einem Wettbewerb der Ferry-Porsche-Stiftung mitgemacht – und den 3. Platz bekommen. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse können sich mit ihrer Lehrerin nun über 25 000 Euro Preisgeld freuen.

Alle Schulfächer sollen einbezogen werden

„Medienkompetenz ist wichtig und wir wollen uns des Themas verstärkt annehmen“, erklärt Klassenlehrerin Meyer. Sie hat sich mit ihrer und für ihre 2. Klasse beim Digitalisierungswettbewerb beworben. „Medienkompetenzbildung ist für mich etwas Inklusives“, sagt sie. Es funktioniere am besten, wenn alle Schulfächer einbezogen werden. „Im Prinzip soll das Tablet für die Kinder neben den Büchern für Mathe und Deutsch selbstverständlich mit im Ranzen sein und zu den Schulmaterialien gehören“, sagt sie.

Uni Leipzig unterstützt das Projekt

Dazu wolle sie mit ihrer dann 3. Klasse nach den Sommerferien zunächst eine Projektwoche durchführen. „Da geht es unter anderem um die Frage: Was sind Medien und wie kann ich sie gut im Unterricht und danach nutzen’“, erläutert Meyer. „Die Kinder sollen lernen und verstehen, dass ein Tablet nicht nur ein Spielgerät ist, sondern auch echt helfen kann.“ Dazu erhalte sie Unterstützung von Studenten der Universität. „Wir haben eine intensive Verbindung zur Uni“, so Meyer. „Das nutzen wir auch bei diesem Projekt.“

Individuelle Angebote für Kinder

Es gebe nicht so viele Modelle, an denen man sich orientieren könnte, sagt die Pädagogin. „Es gibt ein paar Tablet-Klassen in Deutschland. Aber diese ganzheitliche Nutzung ist recht neu.“ Aber genau darum ginge es ihr. „Kinder müssen unterschiedlich gefördert werden“, sagt sie. „Nun haben wir die Möglichkeit, ihnen auch individuelle Angebote zu machen.“ Normalerweise sei im Rahmen der Medienkompetenzbildung die Nutzung von Tablets eine Stunde pro Woche vorgesehen. „Mit dem Preis können wir die Geräte zwei Jahre lang in allen Fächern nutzen“, so die Klassenlehrerin.

Erfahrungen sollen anderen Pädagogen helfen

Die 25 000 Euro Preisgeld sollen nun in Hard- und Software investiert werden. „Zudem wollen wir für die 4. Klasse eine digitale Partnerklasse finden, mit der Kommunikation via Internet geschult werden soll. Die Kinder sollen sich darüber bewusst werden, was der Austausch im Internet bedeutet“, sagt Meyer. „Auch hinsichtlich Datenschutz und Persönlichkeitsrechte.“ Ihre Erfahrungen wollen die Pädagogen dann auf einer Art digitaler Pinnwand mit anderen Lehrerinnen und Lehrern teilen. „,Was lief gut, was haben wir ausprobiert’ – diese Fragen wollen wir dann für andere nutzbar machen“, so Meyer. „Es müssen einfach andere Unterrichtskonzepte her. Und ich fühle mich motiviert, sie mit zu entwickeln.“

Auch Schulen in Leipzig bekommen Geldpreise

Neben der Grundschule Markranstädt hat auch die Arwed-Rossbach-Schule in Leipzig einen dritten Preis abgeräumt. Nominierungen und damit ebenfalls Geldpreise erhielten die Schule Mölkau und die Schule in der Georg-Schwarz-Straße. Insgesamt wurden – wie berichtet – 1,5 Millionen Euro von der Ferry-Porsche-Stiftung an Projekte in Schulen in Baden-Württemberg und Sachsen ausgereicht.

Von Linda Polenz