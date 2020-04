Gymnasiast gewinnt mit Mathematik-Lernsoftware Regionalausscheid

Markranstädt

Für Moritz Dulleck ist das, was gerade passiert, kein Grund zur Aufregung. Der 15-Jährige ist bescheiden und genießt seinen Erfolg still, fast schon professionell. Schließlich hat er schon Erfahrung damit. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Markranstädter Gymnasiast beim Regionalwettbewerb „Schüler experimentieren“ in Nordwestsachsen, sozusagen der U15-Version von „Jugend forscht“, den 2. Platz belegt. Diesmal stand er bei der Preisverleihung in der Universität Leipzig ganz oben auf dem Treppchen und hat zudem zwei Sonderpreise abgeräumt.

Reifegrad überzeugt Jury

„ Dulleck Mathematik 1.3“ heißt das Exponat, mit dem er den renommierten Wettbewerb in der Sparte Mathematik / Informatik gewonnen hat. Es ist eine Übungssoftware für Grundschüler im Fach Mathematik. „Sie werden damit an die Grundlagen der Arithmetik, der Geometrie, der mathematischen Größen und die Inhalte der Wahlpflichtbereiche herangeführt“, umreißt Moritz Ziel und Inhalte des von ihm entwickelten Programms. Was die Jury besonders überzeugte, ist der Reifegrad der Software. Sie basiere nicht nur auf mathematischen Grundlagen, sondern berücksichtige auch pädagogische Aspekte und baue zudem auf den aktuellen Lehrplänen auf. Kurzum: Die Software ist an den Grundschulen theoretisch einsetzbar.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, konnte Moritz auf fachliche Unterstützung aus der Familie bauen. Seine Mutter ist selbst Lehrerin an einer Leipziger Grundschule und mit Schwester Milena, die zurzeit die erste Klasse besucht, hat er die ideale Testperson aus der Zielgruppe im Haus.

Schülerlabor der Uni half

Darüber hinaus konnte sich der Schüler der 9. Klasse auch auf die Unterstützung des Markranstädter Gymnasiums und der Universität Leipzig verlassen. Schulleiter René Schulz weiß: „Moritz brauchte an der Schule einige Ressourcen, was nicht immer leicht zu stemmen war. Deshalb war es sehr wichtig, dass er durch das Schülerlabor der Universität Leipzig unterstützt wurde. Die Kooperation mit dieser Institution ist so wertvoll für die jungen Menschen und ich bin dankbar, dass es das Schülerlabor gibt.“ Eine Schule könne diese Unterstützung so niemals leisten, sagt Schulz, dem man den Stolz auf seinen Schüler und dessen Leistung ansieht.

Klett-Verlag interessiert

Zwei Jahre hat Moritz Dulleck an der Programmierung seiner Software gearbeitet, jetzt steht der nächste Schritt an. Der Klett-Verlag, einer der Stifter der beiden von Moritz ebenfalls gewonnenen Sonderpreise, wolle sich gemeinsam mit ihm überlegen, wie man das Programm an die Grundschulen bringt. „Das ideale Sprungbrett wäre der zentrale Landeswettbewerb des Freistaates Sachsen am 3. April gewesen“, sagt der 15-Jährige. Nicht nur, weil er sich auch da gute Chancen ausgerechnet hat, sondern weil es dort auch zu einem direkten Kontakt mit Bildungsminister Christian Piwarz gekommen wäre. Aber die Veranstaltung wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Sieger will Informatik studieren

Für Moritz ist das kein Beinbruch. Es werden andere Chancen kommen. In der Zwischenzeit wird er die Software weiterentwickeln, sich auf die Schule konzentrieren und sich auch Zeit für seine Hobbys nehmen. Er spielt Gitarre, bläst Horn, geht oft angeln und fotografiert leidenschaftlich gern. Auch was seine Zukunft betrifft, hat Moritz schon klare Vorstellungen: „Ich will Informatik studieren, mich dann selbstständig machen und programmieren.“

Von Rainer Küster