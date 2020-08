Gymnasium Markranstädt: Prima Klima statt dicke Luft

Markranstädt

Die Rechnung ist ganz einfach: Drei Klassen wurden vor den Sommerferien aus dem Markranstädter Gymnasium verabschiedet, vier neue Klassen werden ab 31. August hinzukommen. Den drohenden Kapazitätsproblemen sollte eigentlich mit der Fertigstellung der vier neuen Unterrichtsräume im Hof der Bebelhalle begegnet werden. Aber daraus wird vorerst nichts, weil diese Räume wegen des Baubeginns an der Grundschule vorübergehend anderweitig genutzt werden müssen.

Zimmer nicht durchgehend belegt

Zwar gibt es im Keller des Gymnasiums noch vier Klassenräume, aber die konnten bislang nicht in vollem Umfang genutzt werden. Insbesondere einfallendes Sonnenlicht und die geringe Deckenhöhe beeinträchtigten das Raumklima derart, dass die Zimmer nicht durchgehend belegt werden konnten. Dieser Zustand ändert sich jetzt.

Bereits in der vergangenen Woche wurden die Außenwände per Kernbohrungen durchörtert. In diese Durchbrüche werden pro Klassenzimmer je vier Lüfter eingebaut. Ralf Dell, zuständiger Mitarbeiter im Markranstädter Bauamt, weiß um die besonderen Anforderungen: „Die Anlagen arbeiten besonders leise. Sie sind im Zu- und Abluftbetrieb paarweise geschaltet, sodass eine gleichmäßige Umwälzung der gesamten Raumluft erfolgt.“

Geräte mit integriertem Wärmespeicher

Die Geräte verfügen über einen integrierten Wärmespeicher aus Keramik. Während der Heizperiode wird der Abluft damit die Restwärme entzogen. „Jeweils nach einigen Minuten kehrt sich die Drehrichtung der Ventilatoren um und mit der gespeicherte Wärme wird die von außen zugeführte Frischluft wieder erwärmt“, schildert Dell. Auf diese Weise würden bis zu 87 Prozent der Abwärme wieder nutzbar. Im Sommer werde diese Funktion zeitgesteuert abgeschaltet und die Räume stattdessen schon vor Sonnenaufgang mit vergleichsweise kühler Außenluft ohne zusätzliche Erwärmung durchgelüftet. Die dabei angesaugte Außenluft werde natürlich gefiltert, so Dell.

Während dieses rund 24 ­000 Euro teure Projekt demnächst fertiggestellt sein wird, warten danach allerdings noch weitere Arbeiten, um die Klassenzimmer bis zum Ende der Ferien bezugsfertig zu machen. „Es müssen noch elektrische Leitungen verlegt und es muss eine leistungsfähige IT-Infrastruktur installiert werden. Danach geht es an die Renovierung“, erläutert Rathaus-Mann Dell.

Entspannung im Rathaus

Beate Lehmann, Erste Beigeordnete im Rathaus, sieht dem Start ins neue Schuljahr folglich etwas entspannter entgegen: „Die Aufenthaltsqualität unserer Schüler und Lehrer ist uns sehr wichtig. Ein angenehmes Raumklima ist dabei ein bedeutender Baustein für schulischen Erfolg.“

Von Rainer Küster