Hartz IV: So viel zahlt das Jobcenter im Landkreis Leipzig ab 2022

Landkreis Leipzig

Hartz-IV-Bezieher bekommen ab dem kommenden Jahr drei Euro mehr pro Monat. Der Bundesrat billigte kürzlich eine entsprechende Verordnung des Bundeskabinetts. Damit steigt der Regelsatz für alleinstehende Erwachsene ab 1. Januar 2022 auf 449 Euro pro Monat. Insgesamt bekommen Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 0,76 Prozent mehr Geld.

Der Regelsatz für Partnerinnen, Partner und Ehegatten steigt ebenfalls um drei Euro auf 404 Euro, für Kinder zwischen 14 und 17 Jahren auf 376 Euro. Um jeweils zwei Euro steigt der Satz für Kinder unter 13 Jahren auf 311 Euro. Für 18- bis 24-Jährige im Elternhaus und Volljährige in Einrichtungen steigt der Satz von 357 auf 360 Euro.

KJC Landkreis Leipzig arbeitet Änderungen ein

„Das Kommunale Jobcenter Landkreis Leipzig hat bereits begonnen, die Änderungen in die Bewilligungsbescheide einzuarbeiten und für jede Bedarfsgemeinschaft die ab 1. Januar 2022 auszuzahlende Leistung individuell neu zu berechnen“, informiert Felix Baumeier, Amtsleiter des KJC. Zum Ergebnis werde anschließend mit einem Bescheid per Post informiert. „Die Auszahlung der Leistungen für Januar 2022 beinhaltet in jedem Fall die geänderten Werte - auch dann, wenn im Vorfeld kein gesonderter Änderungsbescheid zugeschickt wurde.“

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf

Die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erhöhe sich im ersten Schulhalbjahr zudem von 103 Euro auf 104 Euro und für das zweite Schulhalbjahr von 51,50 Euro auf 52,00 Euro. Die Regelungen und Richtwerte für die Kosten der Unterkunft und Heizung bleiben laut Amtsleiter hingegen unverändert.

Von sp