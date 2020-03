Hier sehen Sie eine Ausstellung, die sonst nicht zu sehen ist

Markranstädt

Eigentlich sollte am 18. März die 30. Ausstellung im Markranstädter Bürgerrathaus „Auf Biegen und Brechen“ eröffnet werden. Dabei sei das Datum ganz bewusst gewählt worden, so Stadtsprecherin Heike Helbig. Am 18. März 1990 fanden die letzten und gleichzeitig ersten und einzigen demokratischen Wahlen in der DDR statt. Mit der Ausstellung sollte an das besondere Datum vor 30 Jahren erinnert werden.

Zur Galerie Eine Ausstellung, die keiner sehen kann: "Auf Biegen und Brechen" steht derzeit im Rathaus Markranstädt, auf Grund der Schließung aller öffentlichen Einrichtungen im Zuge der Corona-Pandemie ist sie allerdings nie eröffnet worden – und kann auch nicht besichtigt werden.

„Auf dreizehn Roll-Ups informiert die Ausstellung über die Geschichte des Geschlossenen Jugendwerkhofes Torgau“, erklärt Helbig. „Anhand von Fotos, Dokumenten und Begleittexten wird der menschenunwürdige Alltag der Jugendlichen nachgezeichnet, die diese gefängnisähnliche Unterbringung durchlaufen mussten.“ Dass es diese Ausstellung in Markranstädt zu sehen geben sollte, sei dem Gymnasium zu verdanken gewesen. Durch das Corona-Virus konnte die Schau aber weder eröffnet, noch kann sie jetzt besucht werden. Bereits seit Montag ist das Rathaus in Markranstädt zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus für den Besucherverkehr geschlossen.

Mehr als 4000 Jugendliche eingewiesen

Der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau war offiziell die einzige geschlossene Disziplinierungseinrichtung für Jugendliche in der DDR und unterstand direkt dem Ministerium für Volksbildung. Während seines Bestehens vom 1. Mai 1964 bis zum 11. November 1989 wurden mehr als 4000 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren zur „Anbahnung eines Umerziehungsprozesses“ eingewiesen, die in anderen staatlichen Erziehungseinrichtungen negativ aufgefallen waren. Allerdings: die Mädchen und Jungen hatten weder Straftaten begangen noch gab es eine richterliche Anordnung für die Einweisung. Eiserne Disziplin und paramilitärischer Drill sollten eine Veränderung ihres Verhaltens bewirken, vor allem die Bereitschaft, sich den „sozialistischen Lebensnormen“ unterzuordnen.

Verlängerung möglich?

Diese Geschichte erzählen die 13 Roll-Ups. Neben Wissenswertem zu den Erziehungsmethoden in der DDR. „Fielen Kinder und Jugendliche negativ auf, etwa durch nonkonformistisches Verhalten, schaltete sich die Jugendhilfe ein. Im Zweifelsfall wurde staatlichen Einrichtungen ein höherer Stellenwert zugemessen als der elterlichen Erziehung“, heißt es beispielsweise im Begleittext zu „Erziehung als Politik“. Bis 2. April sollte die Ausstellung zu sehen sein. Ob die Schau auf Grund der derzeitigen Situation länger im Rathaus stehen wird, damit sie vielleicht doch noch besucht werden kann, könne sie noch nicht sagen, so Stadtsprecherin Helbig. „Darüber haben wir noch nicht gesprochen.“

Von Linda Polenz