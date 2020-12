Hitzige Debatte um Südwehr in Markranstädt

Markranstädt

Aus einer kleinen Vorlage wurde eine große Diskussion mit zum Teil hitzigem Charakter: Der Markranstädter Stadtrat sollte in seiner jüngsten Sitzung über die Entwurfsplanung für das neue Feuerwehrgerätehaus in Gärnitz abstimmen. Am Ende ging es aber gar nicht mehr nur um den Entwurf.

Ausbaureserve soll 30 Kameraden umfassen

„Diese Entwurfsplanung befremdet mich“, klagte CDU-Stadtrat Roland Vitz gleich zu Beginn der Debatte. Insbesondere Punkt 2 der Planung störe ihn. Der lautet: „Es ist ferner eine Ausbaureserve für bis zu 30 Einsatzkräfte und ein drittes Feuerwehrfahrzeug, gegebenenfalls unter Einbeziehung der Flächen der vorhandenen Gebäude vorzusehen.“ Wieso mit so vielen Einsatzkräften geplant werde, wollte Vitz wissen. „Wenn schon ein neues Feuerwehrgerätehaus in Angriff genommen wird, können wir ja etwaige Strukturveränderungen mit einbeziehen“, entgegnete André Schwertner, der im Rathaus für die Feuerwehren zuständig ist.

Eine von sechs Ortswehren Die Freiwillige Feuerwehr in Gärnitz ist eine von sechs Ortswehren in Markranstädt. Die anderen befinden sich in Döhlen, Großlehna, Lindennaundorf, Schkölen und Markranstädt. Derzeit gibt es in der Stadt am See 240 Kameraden, darunter 40 Frauen. Zu den sechs Ortswehren gibt es auch sechs Jugendwehren mit insgesamt 110 Mitgliedern und eine Kinderfeuerwehr mit 14 Minis. Stadtwehrleiter ist Sven Haetscher, die Feuerwehr in Gärnitz leitet Uwe Kretzschmar, sein Stellvertreter ist Michael Bloyl. Derzeit sind in Gärnitz 13 Kameraden im Einsatz, das Personal soll allerdings auf 18 Kameraden erhöht werden, wozu aber ein Ausbau des Gerätehauses nötig ist.

CDU-Mann stört Punkt 2

Auch das befremdete Vitz. Denn: „Demnach plant die Stadtverwaltung mit einer Südwehr“ – also dem Zusammenschluss der Ortswehren der südlichen Ortsteile. „Das finde ich nicht in Ordnung. In diesem Fall würden wir alle, so wie wir freiwillig zur Feuerwehr gegangen sind, freiwillig aufhören.“ Er beantrage, Punkt 2 der Entwurfsplanung zu streichen. Nach kurzem Wortwechsel stellte Parteifreund und CDU-Fraktionschef Volker Kirschner den Antrag, den Beschluss fürs Erste zurückzustellen, um über den Sachverhalt nochmals zu diskutieren und ihn in einer der nächsten Sitzungen zu beschließen.

Grüne und Freie Wähler üben Schulterschluss

Das gefiel Grünen-Stadtrat Tommy Penk wiederum nicht. „Das Thema ist in den Ausschüssen so oft diskutiert worden, ich lehne eine Zurückstellung ab“, betonte er. „Uns gehen am Ende noch die Fördermittel flöten.“ Dieser Meinung schloss sich Kirsten Geppert, die Fraktionschefin der Freien Wähler Markranstädt, an. „Ich gebe Herrn Kirschner recht und würde den Beschluss auch verschieben“, sagte hingegen Linken-Fraktionsvorsitzende Heike Kunzemann. „Offenbar wollen die Wehren nicht zusammengeschlossen werden.“ Das müsse man akzeptieren.

Wird hier Politik durch die Hintertür betrieben?

Allerdings gab die Stadtverwaltung zu bedenken, dass der Bauantrag noch in diesem Jahr gestellt werden müsse, um besagte Fördermittel tatsächlich nicht zu verlieren. „Dann ziehe ich meinen Antrag zurück“, sagte CDU-Mann Vitz daraufhin. „Ich will der Beschlussvorlage nicht entgegenstehen und am Ende dafür verantwortlich sein, dass das Gerätehaus nicht gebaut wird.“ Ihm gehe es nicht darum, dass die Gärnitzer Kameraden kein neues Gerätehaus erhalten sollen, verdeutlichte er. „Ich bin sehr dafür, dass das Haus gebaut wird“, stellte er klar. „Aber mich ärgert, dass hier durch die Hintertür die Südwehr kommen soll.“ Dafür zeigte Bodo Walther, Fraktionschef der AfD, Verständnis: „Ich frage mich auch: Was ist da geplant?“

Verwaltung und Rathauschefin äußern sich nicht

Eine klare Aussage dazu gab es weder von der Stadtverwaltung noch von der neuen Markranstädter Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). CDU-Stadtrat Kirschner zog seinen Antrag, den Beschluss zu vertagen, am Ende auch noch zurück. Und so votierte der Stadtrat einstimmig für die Vorlage – inklusive Punkt 2.

Von Linda Polenz