Markranstädt

Auf dieser seiner Geburtstagsparty hätte sich auch Jubilar Hugo Ruppe wieder jung gefühlt. Hübsche Frauen im Look der Zwanzigerjahre, Musik der damals angesagtesten Boygroup „Comedian Harmonists“, eine Charleston-Revue aufregender Beine in Nahtstrümpfen – und das alles in Szene gesetzt vor den Kühlergrills der von ihm selbst gebauten Automobile: Markranstädt hat am Sonnabend stilecht den 140. Geburtstag von Hugo Ruppe gefeiert, Gründer der Markranstädter Automobilfabrik (MAF).

Zur Galerie Markranstädt hat am Sonnabend den 140. Geburtstag von Hugo Ruppe, Gründer der Markranstädter Automobilfabrik (MAF), gefeiert.

Weibliche Groupies mit eleganten Federboas

Während Adam Olsson vor der Stadtkirche den MAF seines Vaters für die Eröffnungsparade startklar macht, wird auch er umringt von einer Traube weiblicher Groupies mit eleganten Federboas um den Hals und langen Zigarettenspitzen zwischen den Fingern. Der 33-Jährige blickt erstaunt in die Runde, lächelt kurz und bückt sich dann trotzdem mutig nach der Kurbel, um den Oldtimer anzuwerfen.

Schmuckstück auf dem Hänger

Schon am Donnerstag sei er mit seinem Vater Gilles (67) im schwedischen Särna aufgebrochen, erzählt Adam Olsson. Ihrem MAF D 3, einem Modell des Baujahres 1908, wollten sie die lange Reise an dessen Geburtsort jedoch nicht zumuten. „Wir haben ihn auf einem Anhänger mitgenommen“, berichtet der junge Mann, der für den 111 Jahre alten Luftkühler ebenso brennt wie sein Vater. Der ergänzt: „Wir waren schon öfter in Markranstädt, zuletzt bei der Via Regia 2016.“

Ein bedeutendes Stück Familiengeschichte

Der schwedische MAF D 3 aus Markranstädt hat eine ganz besondere Vergangenheit, die für die Olssons sogar ein bedeutendes Stück Familiengeschichte ist. Gilles hat das Automobil 1949 von seinem Vater bekommen. Der wiederum kaufte das Importfahrzeug einem Händler ab, der es zuvor von einem Fahrlehrer erworben hatte. Gilles’ Sohn Adam wirft in einer Mischung aus Schwedisch, Englisch und Deutsch augenzwinkernd ein: „Ja, wirklich, dieser MAF hat als Fahrschulauto schon zum Beginn des vorigen Jahrhunderts die Straßen in Mittelschweden unsicher gemacht!“

Passanten in der Vergangenheit

Unsicher waren am Sonnabend bestenfalls einige Passanten, die sich in Unkenntnis der Geburtstagsparty anno 2019 für Hugo Ruppe plötzlich im vergangenen Jahrhundert angekommen glaubten. Am Ende ließen aber auch sie sich vom Charme der 1920er-Jahre mitreißen. Und so mancher Gast stellte überrascht fest: „Es war nicht alles schlecht, damals.“

Von Rainer Küster