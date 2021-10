Illegaler Zebrastreifen beschäftigt Polizei in Markranstädt

Markranstädt

Ein ungewöhnlicher Fall von Sachbeschädigung beschäftigt derzeit die Stadtverwaltung Markranstädt und die Polizeidirektion Leipzig. Im Ortsteil Großlehna hatten Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Sonntag in der Paul-Groh-Straße mit weißer Farbe einen Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn gepinselt. Durch die an den Reifen der Fahrzeuge anhaftende Farbe waren weitere Bereiche der Straße in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hat die Stadtverwaltung nach Bekanntwerden des Vorfalls Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Ist die Tat die Reaktion auf eine Facebook-Umfrage?

Inzwischen gibt es erste Anhaltspunkte zu einem möglichen Hintergrund der Tat. Der Zebrastreifen wurde unmittelbar vor dem Grundstück eines Anwohners aufgetragen, der vor Kurzem in den sozialen Netzwerken einen Fußgängerüberweg an der Grundschule Großlehna thematisiert hatte. „Ich habe am 8. September unter dem Titel ‚Zebrastreifen für die Grundschule‘ per Facebook eine Umfrage gestartet“, erzählte Sascha Neubert auf LVZ-Nachfrage. Diese sei völlig ergebnisoffen gewesen. Insgesamt hätten sich bislang 107 Personen an dem Votum beteiligt. „Immerhin 96 Personen haben für einen Zebrastreifen gestimmt, nur zehn dagegen“, so der Familienvater, dessen Sohn die Grundschule besucht. Hintergrund der Umfrage sei die Feststellung gewesen, dass sich viele Autofahrer im Bereich der Schule offensichtlich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. „Es geht doch nur darum, dass die Kinder sicher über die Straße zum Unterricht gelangen“, betonte der 46-Jährige.

Technischer Service beseitigt Farbe

Dass er – quasi als Dankeschön für seinen Denkanstoß – zwischenzeitlich selbst einen Zebrastreifen vorm Haus hatte, damit konnte Neubert leben. Lange mussten er und seine Nachbarn den Anblick der beschmierten Straße ohnehin nicht ertragen. Am Dienstag wurde die Farbe durch Mitarbeiter des Technischen Services der Stadt beseitigt. „Wir haben den Aufwand dokumentiert und werden ihn im Rahmen unserer Anzeige gegenüber den Verursachern geltend machen“, betonte die Erste Beigeordnete Beate Lehmann gegenüber der LVZ.

Von Rainer Küster