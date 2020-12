In Markranstädt fehlen 25 Krippenplätze

Markranstädt

Es wird vermutlich das Diskussionsthema am heutigen Donnerstag bei der Stadtratssitzung in Markranstädt: die Interimslösung zur Schaffung von Kita-Plätzen. Fakt ist: Der Bedarf kann im nächsten Jahr nicht mehr gedeckt werden. Und eigentlich war das alles auch ganz anders geplant.

Kein Platz in bestehenden Einrichtungen

„Wir sind in dieser Bredouille, weil sich die Erweiterung der Kita Weißbachzwerge nun verzögert“, erklärt die Erste Beigeordnete Beate Lehmann ( CDU). Deren Fertigstellung sei nun bis 2022 geplant, bis dahin müsse allerdings eine Lösung her. „Konkret fehlen uns 25 Krippenplätze“, so Lehmann. Das sei im turnusmäßigen Gespräch mit den verschiedenen Freien Trägern, die in der Stadt Kindertagesstätten betreiben, deutlich geworden. „Wir haben dann versucht, diese Krippenplätze in den bestehenden Einrichtungen zu schaffen“, sagt Lehmann. „Aber das ist uns leider nicht gelungen.“

Anzeige

Zwei Möglichkeiten – Stadtrat trifft Entscheidung

Deshalb bleibe nur die Möglichkeit einer Interimslösung mittels Container. „Dazu haben wir mit allen Trägern Gespräche geführt“, so Lehmann. Das Deutsche Rote Kreuz und die Arbeiterwohlfahrt hätten daraufhin Unterstützung signalisiert. „Es ergeben sich zwei Möglichkeiten, wie eine Containerlösung realisiert werden kann“, erklärt Lehmann. An der Kita am Stadtbad oder an der Kita in Seebenisch. „Die jeweiligen Träger haben uns einen konzeptionellen Vorschlag dazu unterbreitet“, sagt die Erste Beigeordnete. Demnach könnten in Seebenisch zusätzlich 27 Krippenplätze entstehen, das DRK habe bei der Kita am Stadtbad eine größere Variante mit 32 Krippen- und bis zu 15 Kindergartenplätze vorgeschlagen. Die Entscheidung, was realisiert wird, liegt nun bei den Stadträten.

Stadträte haben sich noch nicht entschieden

Bei Stadtrat Michael Unverricht ( CDU) ist die Entscheidung noch nicht gefallen. „Wir hören uns das mal an“, sagt er. Besonders glücklich sei er mit all dem nicht. Wenn es denn aber so sein müsse, sei er eher bei einer Entscheidung für die Kernstadt, also für die Variante an der Kita am Stadtbad. Gar nicht entscheiden will sich bisher Linken-Fraktionschefin Heike Kunzemann. „Mir fehlen einfach wichtige Informationen, beispielsweise zu Kosten“, sagt sie. Davon sei allerdings auch abhängig, welche Variante sie favorisiere. „Wir laufen immer den tatsächlichen Bedarfen hinterher“, erklärt sie. „Und das fällt uns jetzt wieder auf die Füße.“ Die langfristige Planung von Seiten der Stadtverwaltung fehle ihr. „Es wird immer nur gestückelt“, schimpft sie. „Richtige Bauchschmerzen“ mit der Vorlage hat Frank Helge Meißner ( SPD). Er werde sich entscheiden, wenn belastbare Zahlen zu den Kosten vorliegen. Für die Situation verantwortlich macht er allerdings nicht allein die Stadt. „Das lässt sich alles nur schwer planen“, sagt er. „Und nun muss eben eine Lösung her.“

Mietkosten für Container : etwa 430 000 Euro für zwei Jahre

Etwa 430 000 Euro soll das Anmieten der Container für die Variante am Stadtbad kosten. Für zwei Jahre. Dafür müssten Beachvolleyball- und Soccerfeld des Jugendklubs weichen. „Allerdings lässt der Unkrautbewuchs darauf schließen, dass das ohnehin lange keiner mehr genutzt hat“, so Lehmann. Natürlich müsse die Stadt immer die Maßnahmen abwägen, die Kita-Situation sei aber eine absolute Zwangslage.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Jeder, der möchte, soll Platz bekommen.

„Es ist für uns eben auch keine Option, die Plätze nicht zur Verfügung zu stellen“, erklärt die neue Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). „ Markranstädt ist eine familienfreundliche Stadt. Jeder, der einen Kita-Platz möchte, soll auch einen bekommen.“ Deshalb habe die Stadt langfristig den Plan, eine weitere Kita zu bauen. „Allerdings möchten wir wegen des Standorts gern die Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes abwarten“, ergänzt Lehmann. Da könnten sich die Stadträte, aber auch die Bürger, konkret einbringen und die Stadt mitgestalten. Derzeit hat die Stadt insgesamt 228 Plätze im Krippen- und 519 Plätze im Kindergartenbereich, die alle vollständig belegt sind.

Von Linda Polenz