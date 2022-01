In Markranstädt ist das Löschwasser knapp

Markranstädt

Ein Problem, das vor allem im Notfall eins ist, beschäftigt derzeit die Stadtverwaltung von Markranstädt: An einigen Löschwasser-Entnahmestellen im Stadtgebiet liegt nicht genug Wasser an. Aus diesem Grund hat die Kommune einen Löschwasser-Vertrag mit den Leipziger Wasserwerken geschlossen.

Drei Gebiete sind besonders betroffen

„Bei uns betrifft es drei Problemgebiete“, erläutert Markranstädts Erste Beigeordnete Beate Lehmann (CDU). Gemeint sind die Gewerbegebiete Frankenheim und Großlehna sowie die Westsiedlung. Aufgefallen, so Lehmann sei das in Frankenheim bei der Erweiterung der Firma Fahrzeug Frank. „Als die erste Halle 1993 gebaut wurde, lagen noch 96 Kubikmeter je Stunde an“, schildert die Beigeordnete. Diese Menge entspreche dem notwendigen Grundschutz in Gewerbegebieten. „Bei der Erweiterung jetzt waren es deutlich weniger.“

Insgesamt gibt es in Markranstädt 792 Löschwasser-Hydranten. Um auch künftig ausreichend Löschwasser bereitzustellen, wurde nun ein Vertrag mit den Wasserwerken geschlossen. „Darin sind die wichtigen Eckpunkte geregelt“, erläutert Wasserwerke-Pressesprecherin Katja Gläß. Zuständig für den Brandschutz und damit auch für die Löschwasser-Vorhaltung sei die Gemeinde. „Der spezifische Bedarf wird in der Regel überwiegend über das Trinkwassernetz abgedeckt“, so Gläß. Für Entnahmemengen und Vorhaltung zu Löschzwecken werde dann ein Entgelt fällig.

Ein Bedarfsplan ist nötig

Das Problem sei vor allem durch die zahlreichen Erschließungen in Markranstädt und Umgebung entstanden. „Die erhöhte Ansiedlung verursacht eine deutliche Erhöhung des Trinkwasserbedarfs, was im Umkehrschluss dazu führt, dass weniger Trinkwasser zu Löschzwecken zur Verfügung steht“, so Gläß. Derzeit würden durch die Stadtverwaltung verschiedene Problemgebiete erfasst und den Wasserwerken gemeldet. „Wir haben uns zu drei der Gebiete bereits ausgetauscht“, sagt die Pressesprecherin. Um die Abweichungen in der Bereitstellungsmenge allerdings ganzheitlich betrachten zu können, brauche es einen Löschwasser-Bedarfsplan, der den Wasserwerken derzeit noch nicht vorliegt.

Erste Lösungsansätze gebe es bereits, heißt es. „In zwei der benannten defizitären Gebiete weicht die Löschwasser-Bereitstellung nur in einem geringen Maße von der eigentlichen Bedarfsmenge ab“, schildert Gläß. Das ließe sich durch ohnehin bereits geplante Baumaßnahmen an den Leitungen in Leipzig-Rückmarsdorf beheben. „Für das dritte Gebiet erarbeiten wir derzeit Vorschläge zur Verbesserung der Kapazitäten.“ Wenn der Bedarfsplan vorliegt, werde der Wasserversorger nicht nur die Problemgebiete final betrachten, sondern weitere Überlegungen zur Optimierung des Netzes zu Löschwasser-Zwecken in Markranstädt vornehmen, so die Pressesprecherin. „Wir werden diese Defizite auf jeden Fall auch in unseren Brandschutz-Bedarfsplan aufnehmen“, kündigt Beigeordnete Lehmann an. „Der muss nächstes Jahr neu beschlossen werden.“

Von Linda Polenz