Informationen verspätet zugestellt: Postfiliale in Markranstädt schließt

Markranstädt

„Unsere Postfiliale ist ab dem 1. 11. 2019 geschlossen“, steht in sauberer Handschrift auf dem selbst gefertigten Schild vor der Postfiliale im Markranstädter Edeka-Markt. Ein sicher gut gemeinter Hinweis an die Kunden, die angesichts der bevorstehenden Schließung des Edeka-Marktes per 30. April 2020 sowieso mit dem Ende der dort bestehenden Postfiliale rechnen mussten. Aber jenseits dieser Botschaft ließ die Ankündigung weitere wichtige Informationen vermissen. Wird woanders eine neue Filiale eröffnet? Wenn ja, wann und wo? Was wird aus den Mitarbeitern? Die Ankündigung der Schließung stellte damit mehr Fragen als sie Antworten gab. Die Folge: Hochbetrieb in den sozialen Netzwerken und viel Dampf in der Gerüchteküche.

Auf einmal ging alles ganz schnell

Mattias Persson, Sprecher der Deutsche Post DHL Group in Leipzig, räumt ein, dass sich der Termin sehr kurzfristig ergeben habe. „Eigentlich war geplant, dass die Schließung per 2. Dezember erfolgt und parallel die neue Filiale in der Krakauer Straße 8 eröffnet wird.“ Dann sei es aber auf einmal sehr schnell gegangen. Lediglich die Stadtverwaltung habe er kurzfristig noch informieren können. Die rechnete ihrerseits damit, dass es durch die Deutsche Post noch eine offizielle Mitteilung geben würde und nahm die Information lediglich zur Kenntnis. „Wir können schließlich nicht die Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen leisten“, erklärt Bürgermeister Jens Spiske.

Die künftige Filiale wird keine Postbank mehr vorhalten. Quelle: Andre Kempner

So gab es die belastbaren Fakten erst mit ein paar Tagen Verspätung auf LVZ-Nachfrage bei der Deutschen Post/ DHL. Demnach ist die Postfiliale im Edeka-Markt am morgigen Mittwoch zum letzten Mal geöffnet. Dann folge der Umzug zu Nahkauf in die Krakauer Straße, wo am kommenden Montag die neue Filiale eröffnet werde. „Allerdings wird es am neuen Standort keine Finanzdienstleistungen mehr geben,“ schränkt Persson ein. Keine gute Botschaft für Markranstädter Postbank-Kunden. Die nächste Filiale befindet sich laut Webseite der Postbank in der Ratzelstraße in Grünau.

Schalterzeiten künftig ausgeweitet

Dafür hat aber Nahkauf-Betreiber Thomas Sachse eine gute Nachricht. Er stellt zwei Mitarbeiterinnen aus der bisherigen Filiale ein. Was wie ein normaler Vorgang klingen mag, ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Die Post agiert mit ihren Filialen in der Regel nicht selbst, sondern überträgt diese Leistungen an Dritte. Bisher war das Edeka-Betreiberin Silke Rothe, ab Montag also Nahkauf-Chef Thomas Sachse. Damit sind es auch keine Personalübernahmen, sondern Neueinstellungen. Sachse sagt, er habe dennoch keine Sekunde gezögert. Er freue sich darauf, die neue Aufgabe mit erfahrenem Personal angehen zu können und hat auch die Schalterzeiten neu geregelt. Während die Filiale werktags von 8 bis 18 Uhr besetzt sei, gelten sonnabends sogar erweiterte Öffnungszeiten. „Statt nur eine Stunde wie bisher, hat die Filiale samstags jetzt vier Stunden geöffnet, von 8 bis 12 Uhr“, kündigt Sachse an.

Wie es nach der Edeka-Schließung am alten Standort weitergeht, ist indes noch unklar. Offenbar gibt es aber schon eine Perspektive für den Weiterbetrieb des Edeka-Marktes. Wie die Erste Beigeordnete Beate Lehmann jüngst im Stadtrat bekanntgab, habe der Vermieter die Stadtverwaltung darüber informiert, dass ein neuer Betreiber sein Interesse bekundet habe und „die Verhandlungen bereits sehr weit fortgeschritten“ seien.

Von Rainer Küster