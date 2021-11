Infos zu Baumsterben im Markranstädter Pappelwald aus erster Hand

Markranstädt

Leichter Nieselregen, um die fünf Grad Celsius – und trotzdem stapften am mittwöchlichen Feiertag etwa 50 Interessierte durch den Markranstädter Pappelwald. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Sachsenforstes wollten sie sich bei einem Rundgang ein Bild vom Zustand des Waldes machen und aus erster Hand Informationen zum Waldumbau bekommen.

Spezielles Saatgut wird verwendet

„Es gibt zwischen 15 und 20 Baumarten im Pappelwald“, erklärte der zuständige Förster Oliver Hering gleich zu Beginn des anderthalbstündigen Rundgangs. Darunter seien beispielsweise Traubeneichen, Winterlinden und Hainbuchen. Wildwuchs werde kaum behandelt, so Hering. „Das wäre auch schwierig. Wenn wir technologisch das Holz rausholen, zerfahren wir eher den Weg.“ Bei Neupflanzungen werden vor allem ein- bis zweijährige Bäume gesetzt. „Die kommen aus Baumschulen“, sagte Hering. Aber nicht aus irgendwelchen. „Wir dürfen nur zertifiziertes und zugelassenes Saatgut verwenden“, erklärte Mathias Stahn, Referent im Staatsbetrieb Sachsenforst. Und für den Pappelwald nur ganz spezielles, das dann eben auch den Witterungsbedingungen standhält. „Ein Baum passt sich natürlich auch den Bedingungen an“, so Stahn. „Wir hoffen, dass die neue Waldgeneration mit den Anforderungen klar kommt.“

In zwei bis drei Wochen startet Neupflanzung

Denn: Das Baumsterben im Pappelwald ist vor allem auf das immer trockener werdende Klima zurückzuführen, wie es aus dem Sachsenforst heißt. Auch deshalb werden auf einem 0,7 Hektar großen Stück, der nächsten Station des Rundgangs, vor allem Eichen, Buchen und Linden gepflanzt. In zwei bis drei Wochen gehe es los. „Wir pflanzen abwechselnd jeweils drei Reihen“, so Hering. In so dichtem Abstand, dass in 15 bis 20 Jahren verjüngt werden kann, also Bäume entnommen werden. „Wir Förster versuchen, zwischen den unterschiedlichen Interessen einen Mittelweg zu finden“, erklärte Stahn. Es gehe um Nutzholz, den Naturschutz und auch Erholung.

Neue Wege im Wald möglich

Und so fragte sein Kollege Hering an einer Lichtung in die Runde, ob es noch weitere offizielle Wege im Pappelwald geben sollte – statt vieler Trampelpfade. „Wenn der Wald ein Erholungsraum ist, dann müssen wir auch für alle Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit schaffen, es zu nutzen“, meinte etwa Jens Schwertfeger, Ortsvorsteher in Frankenheim. „Also ein klares Pro weitere Wege.“ Der Förster teilte diese Meinung. „Wir können nicht überall einen Wirtschaftsweg bauen“, sagte er. „Aber ein Abziehen und damit Glätten ist schon möglich.“ Die Wildschweine hingegen würde er derzeit einfach akzeptieren, wie er deutlich macht. „Sie sind nur temporär da“, meinte Hering. „Und es sind auch nur drei oder vier Rotten.“

Seniorin kommt extra aus Grünau

Zum Termin eingeladen hatte am Mittwochvormittag die Fraktion CDU/Bürger für Markranstädt. Helga Seidel war extra aus Grünau einmal um den halben Kulki gelaufen. „Ich interessiere mich sehr für den Wald“, sagte die 83-Jährige. Mit verschiedenen Wandergruppen sei sie regelmäßig noch bis zu 20 Kilometer unterwegs, da sei das kleine Stück von Grünau um den See ein Leichtes. „Ich finde es schlimm, wie der Pappelwald an manchen Stellen aussieht“, meinte sie. „Aber es ist toll, dass da stetig etwas getan wird.“

Von Linda Polenz