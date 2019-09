Markranstädt

Beim Bau der Karlstraße geht es weiter voran: Im Laufe der nächsten Woche wird der Bauabschnitt zwischen Am Wasserturm und An der Schachtbahn fertiggestellt. Eine Vielzahl Altleitungen im Straßenkörper, deren Lage vorab trotz Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen nicht vollumfänglich bekannt waren, erschwerte die Arbeiten in diesem Bereich.

In der darauf folgenden Woche sollen die Abschnitte zwischen Leipziger und Neue Straße sowie zwischen Neue Straße und Albertstraße beginnen. Bereits ab nächster Woche erfolgen dazu vorbereitende Maßnahmen. Aus diesem Grund ist die Karlstraße in den drei Abschnitten gesperrt oder es liegen deutliche Verkehrseinschränkungen vor. Ab voraussichtlich 9. September ist der Abschnitt zwischen Am Wasserturm und An der Schachtbahn weitestgehend nutzbar. Die Kreuzung Karl-/Albertstraße wird im Laufe der nächsten Woche in südliche Richtung befahrbar sein.

Um den laufenden Betrieb an der Grundschule Markranstädt nicht unnötig lange zu behindern, werde der Abschnitt zwischen Leipziger und Neue Straße vordringlich realisiert, heißt es aus der Stadtverwaltung. Geplant sei, die gesamte Maßnahme in diesem Jahr fertigzustellen.

