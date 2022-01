Leipzig

Am 13. Januar 2012 kam es vor der Küste der italienischen Mittelmeerinsel Giglio zu einem der größten Kreuzfahrtunglücke der Geschichte. 32 Menschen starben, nachdem der Luxusliner „Costa Concordia“, der mehr als 4200 Menschen an Bord beherbergt hatte, einen Felsen rammte. Unter den Opfern waren auch zwölf Deutsche. Matthias Hanke aus Markranstädt bei Leipzig überlebte die Tragödie wie durch ein Wunder. 

Alptraum auf der „Costa Concordia“

Der Familienvater saß an der Bar und wollte sich gerade einen Cocktail bestellen, als das Unglück passierte. „Alle Gläser fielen herunter und das Schiff begann plötzlich zu kippen“, beschrieb der damals 38-Jährige den Moment, an dem die Katastrophe ihren Lauf nahm.

Was war geschehen?

Freitagabend, 21.45 Uhr: Da war ein Knall, das Schiff vibrierte und die Reisenden versuchten, sich an Gegenständen festzuhalten. Dann ging das Licht aus. Keiner der Passagiere ahnte, welche dramatischen Szenen sich in den nächsten Stunden abspielen sollten.

An dem Abend manövrierte Kapitän Francesco Schettino die extra hell erleuchtete „Costa Concordia“ nur wenige Hundert Meter an die kleine Insel heran, um den Hafen zu „grüßen“ und seinen Gästen ein eindrucksvolles Fotomotiv zu liefern. Ein außerplanmäßiges Manöver mit einem furchtbaren Ausgang.

Rumpf aufgeschlitzt

Das fast 300 Meter lange Schiff schrammte an einem Felsvorsprung entlang und schlitzte sich den Rumpf rund 70 Meter auf. Das Wasser strömte ein, doch weder die Passagiere, die Küstenwache wurden über die Havarie informiert – erst eine Dreiviertelstunde später meldeten die Verantwortlichen den zuständigen Behörden den Notstand.

Auch Passagier Matthias Hanke, ein erfahrener Kreuzfahrer, machte sich noch keine Gedanken, als sich die Costa Concordia leicht zur Seite neigte. „Es erklang eine Durchsage, dass es Probleme mit dem Generator gibt“, erinnerte er sich. Kurze Zeit später ging ein zweiter Ruck durch das Schiff und erst dann wurden alle aufgefordert, die Schwimmwesten anzulegen und zu den Rettungsbooten zu gehen. „Es war dramatisch. Frauen und Kinder wurden weggeschubst. Wir standen ganz hinten und hatten keine Chance“, berichtete Hanke.

Amateuraufnahmen, die in der Dokumentation gezeigt werden, zeigen das Grauen dieser Nacht. Quelle: Zeitsprung Pictures/Sky Deutschland/Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

Überlebenskampf auf dem Schiff

In einer Dokumentation, die seit 13. Januar im Pay-TV läuft, erzählt Matthias Hanke, wie er und sein Kumpel Marcel Zuhn zwei älteren Frauen im Schiffsinneren halfen. Über mehrere Stunden sind sie Gefangene im Inneren des volllaufenden Schiffes. Als sie in einem Gang bei hüfthohem Wasser feststeckten, barsten neben ihnen die Türen des Fahrstuhls, es kam zu einem Sog. „Da gab’s einen kurzen, heftigen Schrei von einer von den beiden Damen. Und da waren sie weg“, sagte Hanke. Die Freunde kämpften verzweifelt um ihr Leben, wurden getrennt und erst am frühen Morgen sahen sie sich an Land wieder.

Dokumentation rekonstruiert die Havarie

Die TV-Dokumentation „Costa Concordia - Chronik einer Katastrophe“ versucht mit Amateuraufnahmen von Rettungsteams und Passagieren sowie nachgestellten Szenen, die auf der Brücke mit Kapitän Schettino spielen, das Geschehen jener Schicksalsnacht authentisch aufzuarbeiten. Bisher unveröffentlichtes Archivmaterial und Augenzeugen, Retter und Gerettete berichten über den Untergang des Giganten. Anhand von Sprach-Aufzeichnungen und des offiziellen Funkverkehrs rekonstruiert der Film, eine deutsch-italienische Koproduktion, die Ereignisse am 13. Januar 2012.

Am 13. Januar 2012 hatte die „Costa Concordia“ einen Felsen vor der italienischen Insel Giglio gerammt. Feuerwehrleute führen Suchmaßnahmen auf dem gekenterten Kreuzfahrtschiff durch. Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Gedenken zum zehnten Jahrestag

Zehn Jahre danach gedachte die italienische Insel der Toten. Vor der Marienstatue, die zu Ehren der Opfer im Hafen steht, wurde ein Kranz niedergelegt. Auf einer Tafel daneben stehen die Namen der 32 Toten. Und am Abend um 21.45 Uhr heulten die Sirenen auf – so wie jedes Jahr seit der Katastrophe am 13. Januar.

Matthias Hanke fuhr an diesem denkwürdigen Abend nach Weißenfels, um sich gemeinsam mit seinem Freund Marcel (52) an die Tragödie zu erinnern, die sie beide nur knapp überlebt hatten.

Die 90-minütige TV-Dokumentation „Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe“ läuft ab sofort auf dem Pay-TV-Sender Sky.

Von nöß/kaz/dpa