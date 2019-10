Keine Funkturm-Infos in Markranstädt – Bürgermeister ist sauer

Markranstädt

Die Gegner des geplanten Funkturms in der Ranstädter Mark hatten sich bereits in Stellung gebracht. Am Mittwochabend sollte eine Bürgerinformationsveranstaltung zum Vorhaben stattfinden, diese wurde aber kurzfristig abgesagt. Aus organisatorischen Gründen, wie es hieß.

Veranstaltung wegen Anschlag in Halle abgesagt

„Die Informationsveranstaltung sollte die Polizei durchführen“, erklärte Bürgermeister Jens Spiske der LVZ. „Die mussten aber alle Kräfte auf den Anschlag in Halle konzentrieren.“ Deshalb habe die Veranstaltung letztlich abgesagt werden müssen. Allerdings: Die Polizei ist nicht Bauherr des Funkturms, sondern der Sächsische Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement (SIB). „Der Bauherr hat sich hier einfach ein Stück weit aus der Affäre gezogen“, so Spiske. „Und überlässt die Bürgerinformation den künftigen Nutzern.“ Ein Umstand, den er nur schwer nachvollziehen kann.

Kein weiteres Verwaltungshandeln vor Nachholtermin

Wie berichtet, droht von einigen Anliegern des geplanten Standorts Ärger, mittels Flyer hatten sie bereits die Veranstaltung beworben und bekannt gemacht. Die Stadtverwaltung hatte jegliche Entscheidung bis zur Bürgerinformation ausgesetzt. „Das bleibt auch so“, verspricht Spiske. „Es wird kein weiteres Handeln der Verwaltung vor einer zustande gekommenen Veranstaltung des Bauherrn geben.“ Er erwarte, dass der SIB bei einem Nachholtermin den Bürgern Rede und Antwort steht – und nicht die Polizei vorschiebt. „Es mag sein, dass die Polizei beim Thema Tetrafunk aussagekräftiger ist“, so Spiske. Dennoch sei es auch die Aufgabe des Bauherrn, sich den Bürgern zu stellen.

Wann der Nachholtermin stattfindet, ist noch unklar. Er werde zeitnah bekanntgegeben, heißt es. In der Ranstädter Mark soll ein so genannter Behördenfunkturm entstehen. Er dient im Katastrophenfall der Kommunikation mit Polizei und Rettungsdiensten.

Von Linda Polenz