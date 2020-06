Keine beratenden Ausschüsse in Markranstädt

Markranstädt

Seit Monaten geht es im Markranstädter Stadtrat immer wieder um die Frage, ob sachkundige Einwohner an der Stadtratsarbeit in den Ausschüssen teilnehmen dürfen oder nicht. Zunächst hatte die Fraktion SPD/Grüne beantragt, ihre frühere Stadträtin Pia Nörrenberg in den Technischen und den Verwaltungsausschuss zu berufen – und scheiterte damit an rechtlichen Hürden. In der jüngsten Ratssitzung stellte die Fraktion den Antrag, zwei beratende Ausschüsse zu bilden. Und scheiterte damit am Votum der Stadträte.

„Wir möchten mit den beratenden Ausschüssen die Möglichkeit haben, sachkundige Einwohner in die Stadtratsarbeit einzubeziehen“, so Grünen-Stadtrat Tommy Penk. „Sie könnten mit Fachwissen dazu beitragen, den kleinen Kreis der Stadträte zu erweitern.“ Zudem würde dadurch eine größere Bürgernähe geschaffen.

„Jeder Bürger hat schon jetzt die Möglichkeit, sich in der Stadt zu engagieren“, meinte dagegen CDU-Fraktionschef Volker Kirschner. „Und auch an den Stadtratssitzungen teilnehmen.“ Die Kosten, die so ein Ausschuss verursacht, hatte die AfD-Fraktion im Blick. „Wir unterstützen den Antrag nicht“, erklärte Bianca Juhnke. „Der Stadtrat bildet bereits die Bürgerschaft ab.“ Ähnlich sah es Kirsten Geppert. „Die Einzigen, die nicht im Stadtrat abgebildet sind, sind die Jugendlichen“, erklärte sie. „Da könnte man mal drüber nachdenken.“ Unterstützung für den Antrag gab es von den Linken. Am Ende votierten allerdings zwölf Räte gegen den Antrag, fünf waren dafür, zwei enthielten sich.

Von Linda Polenz