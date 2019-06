Markranstädt

Schützen, helfen, retten – die Grundschüler in Großlehna hatten am Dienstag alle Hände voll zu tun. Bei einem Blaulichttag lernten die Jungen und Mädchen an fünf Stationen nicht nur die stabile Seitenlage und die Technik der Feuerwehr kennen, sondern auch, wie man Spuren sichert und einen Notruf absetzt.

Spielerisch ans Retten heranführen

„Es gab früher mal ein Ganztagsangebot ,Erste Hilfe’ in der Grundschule“, erzählte Elternsprecherin Judith Heine, die sich den Aktionstag ausgedacht hat. „Und so kam die Idee, mal einen Projekttag zu machen.“ Je mehr sie darüber nachgedacht habe, desto mehr Stationen kamen hinzu. Am Ende nahm nicht nur die Feuerwehr teil, sondern auch der Rettungsdienst und die Polizei. „Die Kinder sollen spielerisch an die Thematik herangeführt werden“, so Heine. In fünf gemischten Gruppen der Klassen 1 bis 4 gingen die Schüler auf Entdeckungsreise.

Stabile Seitenlage und Absetzen eines Notrufs

So konnten die Jungs und Mädels unter anderem lernen, wie man einen Menschen in die stabile Seitenlage bringt. Auch das korrekte Absetzen eines Notrufes wurde gelernt – und auch gleich praktisch geübt. Welche Nummer muss ich wählen? Wann darf ich die Notrufnummer wählen? Und was sage ich dann eigentlich? All diesen Fragen ging Judith Heine, selbst seit 20 Jahren aktives Mitglied bei der Feuerwehr und ausgebildete Jugendwartin, mit den Kindern nach.

Alle Kinder bekamen eine Urkunde

An der dritten Station durften sich die Kids kreativ austoben und Bilder zur Feuerwehr malen und ausmalen. Zudem gab es Fahrzeugkunde und Wissen zur Schutzausrüstung. Auch das korrekte Abnehmen von Fingerabdrücken im Rahmen einer Spurensicherung lernten die Kinder. Und ganz zum Schluss gab es den kleinen Löschangriff mit Zielspritzen am Feuerwehrhaus. Genau das Richtige bei diesen heißen Temperaturen. Und damit sich die Kinder, aber auch die Lehrer und die Schulleiterin noch lange an den Tag erinnern, bekamen alle eine Urkunde über brandschutztechnisches Wissen ausgestellt.

Aktionstag soll wiederholt werden

„Der Tag war ein voller Erfolg“, zog Judith Heine ein Resümee. Und er hat auch konkret etwas gebracht: „Wir rufen das Ganztagsangebot wieder ins Leben.“ Ab dem nächsten Schuljahr gibt es für die Kinder das Angebot „Feuerwehr“. Zudem ist auch eine Fortsetzung des Projekttages geplant. Wann und in welcher Form werde noch besprochen.

Von Linda Polenz