Klassische Melodien und rockige Rhythmen beim Markranstädter Musiksommer

Markkleeberg

Rund um die St. Laurentiuskirche herrscht in diesen Tagen Aufbruchstimmung. Am Samstag startet die 22. Auflage des Markranstädter Musiksommers – und was Kantor Frank Lehmann und seine Mitstreiter für das Programm zwischen dem Auftakt am Wochenende und dem Abschlusskonzert am 1. Oktober auf die Beine gestellt haben, lässt nicht nur Freunde der klassischen Musik aufhorchen.

„Wir haben in diesem Jahr einige Angebote vorbereitet, die auch Liebhaber modernerer Klänge ansprechen werden“, verrät der Kantor. So gibt es im musikalischen Jahresreigen 2022 gleich zwei Frühlingskonzerte, die diese Erwartungen in mehr oder weniger direkter Form bedienen. „In der Veranstaltung am 21. Mai, mit der zugleich die Orgel-Saison in der Region Leipzig eröffnet wird, spielt Wolfgang Seifen an unserer Kreuzbach-Orgel Improvisationen nach Themenwünschen des Publikums“, macht Lehmann neugierig. Dabei erinnert er an das letzte Konzert des international renommierten Professors für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel in der Markranstädter Kirche, als auf Gästewunsch sogar Titel wie „Sing mei Sachse, sing“ von Jürgen Hart durchs Schiff des Gotteshauses klangen.

Abstecher in die Rock-Musik

Richtig rockig soll es im zweiten Frühlingskonzert am 18. Juni zugehen, wenn Autor Mark Daniel am Buch und Tino Standhaft an der Gitarre zur musikalischen Lesung unter dem Titel „Rock’n’Roll 4 Evermore“ einladen. Vormerken sollten sich die Fans rockiger Rhythmen übrigens auch den 6. November. Das Konzert der Gruppe „Karussell“ ist zwar nicht Teil des Markranstädter Musiksommers, aber nachdem es wegen Corona bereits zweimal verschoben werden musste, hat Kantor Lehmann bereits „eine enorme Nachfrage“ erfahren.

Traditionell ist und bleibt der Markranstädter Musiksommer ansonsten eine Domäne rein klassischer Musik. So erwartet das Publikum beim Eröffnungskonzert am Sa,mstag, 7. Mai, ab 16 Uhr unter anderem Gabriel Faurés Ouvertüre aus „Masques et Bergamasques“, Vanhals Konzert für 2 Fagotte und Orchester sowie die Sinfonie D-Dur von Juan Crisóstomo de Arriaga. Lehmann dirigiert das Orchester des Sinfonischen Musikvereins Leipzig, das von Anne Röhling und Jürgen Roßberg am Fagott begleitet wird.

Preise stabil, aber weniger Tickets

Während die Eintrittspreise von 15 Euro für Konzerte mit Chor oder Orchester sowie 10 Euro für Solo-Abende und musikalische Lesungen konstant geblieben sind, gibt es hinsichtlich des Ticketverkaufs allerdings einige Veränderungen. „Wegen der Corona-Beschränkungen sind in diesem Jahr nur 115 Plätze verfügbar, weshalb auch keine freie Platzwahl möglich ist“, bedauert Lehmann, der deshalb die Nutzung des platzgenauen Kartenvorverkaufs empfiehlt. „Der erfolgt nur im Pfarramt und im Blumengeschäft Helianthus in Markranstädt sowie in der Musikalienhandlung Oelsner in Leipzig“, teilt der Kantor mit und verweist zudem auf die Internetseite www.musiksommer-markranstaedt.de. „Dort ist neben aktuellen Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen auch ein Sitzplan veröffentlicht, auf dem man die den jeweiligen Verkaufsstellen zugeordneten Plätze finden kann.“

Von Rainer Küster